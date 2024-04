La serie TV di Fallout "rovina" il capitolo preferito dai fan

L'eccellente adattamento televisivo di Amazon della serie Fallout è ora disponibile nella sua interezza, e ci è piaciuto molto.

Il franchise Bethesda sta infatti vivendo una seconda giovinezza.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo spiegato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Tuttavia, non tutti i fan di Fallout sono soddisfatti del modo in cui sembra riscrivere ciò che si pensava fosse una tradizione consolidata della serie, ritrattando apparentemente il finale di Fallout: New Vegas (via Push Square).

Ovviamente, da ora seguono importanti spoiler sia per New Vegas che per lo show di Amazon. Proseguite a vostro rischio.

Il director del design di Bethesda, Emil Pagliarulo, ha fornito una cronologia dell'universo di Fallout, ed è qui che iniziano a sorgere i problemi.

L'adattamento televisivo è il più recente in termini di cronologia e si svolge nel 2296, ossia 15 anni dopo gli eventi di New Vegas.

Un commentatore ha risposto: «Ok, va bene. È solo che, secondo lo show, nel 2277 si verifica un evento, ehm... importante, che avrebbe sicuramente avuto un impatto su Fallout: New Vegas. L'unico modo per rimediare sarebbe spostare la data dell'evento a 'dopo' New Vegas e definirlo un errore di scrittura».

Il problema più grande si trova nel sesto episodio dello show, che menziona che Shady Sands, la capitale della Nuova Repubblica di California (NCR), è stata distrutta nel 2277.

Questo è un errore perché significa che la fazione è stata in gran parte spazzata via quattro anni prima degli eventi culminanti di New Vegas, nello stesso anno in cui la fazione avrebbe combattuto nella Prima Battaglia della Diga di Hoover contro la Legione di Cesare.

Nello show Amazon, l'NCR è stata dispersa dalla distruzione di Shady Sands, un gruppo di straccioni che fa il possibile per ricostruire la società.

Non sembra che siano in grado di stabilire una "presenza militare significativa" in tempo per affrontare di nuovo la Legione nella Seconda battaglia di Hoover Dam, ossia l'ultimo incontro che i giocatori devono affrontare in New Vegas.

Insomma, si tratterebbe di un retcon in piena regola, che i fan più attenti proprio non manderanno giù.

Nel mentre, ci voleva la serie TV di Fallout di Prime Video per "sbloccare" l'update next-gen di Fallout 4, forse, ma finalmente c'è una data.

Ma non solo: tutti i capitoli della saga, dall'originale Fallout fino a Fallout 76, sono in vendita sull'Xbox Games Store con uno sconto di almeno il 75%.