L'attesa per Fallout London è finita, o quasi

Fallout London è una delle cose più attese di quest'anno, perché la mod di Fallout 4 si è portata dietro un sacco di aspettative nell'ultimo anno.

Fallout London promette di essere un lavoro così buono che, nel tempo, anche la stessa Bethesda si è accorta della mod ed ha preso spunto da alcune cose create all'interno di Fallout London per i propri titoli.

Advertisement

Stiamo aspettando da un po' una data di uscita definitiva, con gli store che hanno bisogno di vagliare le ultime build e premere il proverbiale bottone rosso.

Siamo arrivati alla pressione del bottone? Non lo sappiamo ma, come riporta Wccftech, il team di sviluppo sembra aver lasciato intendere che manchi davvero poco.

Poco più di un anno fa, il Team FOLON ha caricato un video della canzone "I Just Can't Wait (For Tomorrow)" (ovvero "non vedo l'ora che sia domani") sul proprio canale YouTube, che sarà ascoltato dalla radio di Fallout London nel gioco. Ad oggi, gli sviluppatori dietro la mod espansiva hanno pubblicato questa canzone sul loro server Discord, che ospita oltre 50.000 membri con solo una manciata di moderatori che si prendono cura dell'intero server.

Da quando hanno pubblicato questo post, i fan stanno aspettando con entusiasmo l'uscita di Fallout London, che dovrebbe essere pubblicato domani, come suggerisce la canzone. Tuttavia, non hanno confermato ufficialmente una data, quindi si tratta di speculazioni.

Fallout London è una revisione completa di Fallout 4, che consente ai giocatori di esplorare un universo completamente nuovo in un gioco familiare. La mod introduce alcune voci molto famose per dare vita ai personaggi della mod, come Neil Newbon di Baldur's Gate 3, Colin Baker di Doctor Who e John Bercow, che è stato presidente della Camera dei Comuni dal 2009 al 2019.

In ogni caso, per poter giocare Fallout London vi servirà ovviamente il quarto capitolo della saga di Bethesda, che potete trovare su Amazon al miglior prezzo.

Attenzione anche all'installazione della mod, perché ci vorrà un'operazione aggiuntiva.