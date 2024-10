Fallout Day, tanti sconti sui migliori capitoli della saga

Il 23 ottobre Bethesda celebra il Fallout Day con sconti sui giochi della serie post-apocalittica.

Numerosi rivenditori online offrono promozioni su titoli e DLC di Fallout per PC e console (che trovate anche su Amazon), con riduzioni fino al 75%.

Già poche ore fa, proprio per festeggiare il Fallout Day, Xbox Store ha aggiornato la sua line-up di offerte con tanti sconti dedicati alla saga di Bethesda.

Il Fallout Day commemora la data in cui caddero le bombe nell'universo di gioco. Per l'occasione, i fan possono acquistare a prezzi vantaggiosi i capitoli classici e moderni della saga.

Fanatical e GOG propongono alcune delle offerte migliori per i giocatori PC, ma sconti sono disponibili anche su Humble, Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Su Fanatical spicca la Fallout Classic Collection a soli 4,59€, che include i primi due capitoli e lo spin-off Fallout Tactics.

I titoli più recenti come Fallout 3, New Vegas, 4 e 76 sono in offerta con relativi DLC. Da segnalare il bundle "Build Your Own" che permette di ottenere Fallout 3 e New Vegas per appena 7€ totali.

GOG offre invece versioni DRM-free dei giochi, incluse le edizioni "Game of the Year" complete di espansioni. Fallout 4 GOTY è disponibile a soli 10€, un ottimo prezzo per l'esperienza completa.

Ecco, poco sotto, le offerte più significative.

Gli sconti rappresentano un'ottima occasione per recuperare i classici della serie o completare la propria collezione con DLC ed espansioni a prezzi vantaggiosi.

Le offerte sono limitate nel tempo, quindi gli appassionati farebbero bene ad approfittarne prima della scadenza.

Restando in tema, ricordate il remake gratis di Fallout 1? C'è una brutta notizia per voi.