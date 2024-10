Ricordate il remake gratis di Fallout 1? C'è una brutta notizia

Vault 13, il progetto guidato dai fan che voleva rifare Fallout 1 con il motore di Fallout 4, è stato cancellato.

La serie Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) è infatti stata presa di mira più volte dai fan.

Advertisement

Avevo già avuto modo di segnalarvi questo fan remake, tra l'altro giocabile gratis, ma a quanto pare la festa è finita ancora prima di cominciare.

«Vault 13 è stato sospeso a causa di una combinazione di fattori, tra cui il burnout, la difficoltà di reclutare e mantenere membri del team con competenze di nicchia e cambiamenti di vita personale tra i membri del team principale», si legge nel comunicato ufficiale (via The Gamer).

«Non è stata una decisione facile, ma crediamo che sia il passo giusto in questa fase del viaggio. Non c'è stata nessuna lotta intestina o cessazione da parte di Bethesda. In definitiva, si trattava di un progetto ambizioso realizzato con risorse limitate da volontari. Si è deciso di dare priorità al benessere dei membri del progetto».

Ad agosto, il progetto Vault 13 ha pubblicato una demo giocabile dopo mesi di silenzio radio, segnalando che dietro le quinte si stavano facendo enormi progressi.

Questo piccolo assaggio è stato accolto incredibilmente bene dalla comunità, ma sfortunatamente - come spiega il comunicato - il reclutamento ha continuato a essere un problema anche con i nuovi riflettori puntati addosso. In un progetto nato per passione, trovare volontari è metà della battaglia.

Il co-capo e fondatore di Vault 13, tale "culinwino", ha rivelato che il team rilascerà una build completa nelle prossime settimane su Nexus Mods, che includerà tutti i contenuti non finiti.

Questo per permettere a chiunque voglia raccogliere i pezzi e mantenere in vita Vault 13 di farlo, e per preservare tutto il duro lavoro che questi sviluppatori hanno fatto nel loro tempo libero.

Il team ha anche in programma di pubblicare una retrospettiva che ripercorra l'intera storia dello sviluppo di Vault 13, celebrando gli alti livelli, le lezioni apprese e la passione che ha guidato questo progetto.

Restando in tema, Fallout Yesterday - un gioco gratuito che utilizza il motore di Fallout 2 e che cerca di ricreare il Fallout 3 originale cancellato - è scaricabile gratis da un po'.