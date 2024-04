Fallout 4, nuovi contenuti gratuiti grazie ai fan

Fallout 4 è un gioco non proprio nuovissimo, ma che a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Il classico Bethesda (che trovate in versione GOTY ) è infatti un classico molto seguito.

Del resto, anche se Todd Howard in persona ha ufficializzato il quinto capitolo, la sua uscita non è proprio imminente.

Ora, mentre i fan sono anche in attesa della serie TV dedicata al franchise, qualcuno ha deciso di rendere Fallout 4 ancora più ricco.

Come riportato da DSO Gaming, il modder "THE BONE ZONE" ha condiviso una nuova mod per Fallout 4 che aggiunge un dungeon inedito al gioco, offrendo un'ora di nuovi contenuti.

Questa mod include anche nuovi nemici, armi, PNG ostili - e non ostili - con tanto di parlato e molto altro ancora.

Entrando nei dettagli, la mod "Attack of the Lobotomites" aggiunge un nuovo dungeon che offre una nuova missione con 3 possibili finali.

Inoltre, offre una nuova sidequest con un colono vendor reclutabile alla fine. I giocatori possono anche aspettarsi nuovi nemici personalizzati con tanto di parlato, comportamenti unici e meccaniche di imboscata.

La mod ha anche quattro boss difficili da combattere (ognuno di questi indossa una maschera personalizzata unica), oltre a porare ha 3 set completi di nuove armature modulari e una nuova trappola.

Nel complesso, sembra una mod piuttosto interessante. Chi è interessato può scaricarla da questo indirizzo, in forma gratuita.

Ad ogni modo, sapevate che Fallout 4 stava per diventare next-gen a sorpresa, ma bisognerà aspettare ancora un po' dopo il rinvio annunciato da Bethesda

Restando in tema, gli autori della serie televisiva di Fallout considerano lo show come se fosse «Fallout 5», ossia un vero sequel del franchise di Bethesda.

Infine, per non farvi mancare niente, è da non perdere neppure il trailer del prossimo Fallout 5 realizzato con l'Unreal Engine 5.