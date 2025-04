Fallout 1 potrebbe essere perso per sempre

Una notizia amara per gli appassionati di storia videoludica: Tim Cain, il creatore di Fallout, ha dichiarato in un recente video su YouTube che il codice sorgente originale e molti asset artistici del primo capitolo della saga sono andati irrimediabilmente persi.

Cain ha raccontato che, al momento del suo addio a Interplay, gli fu ordinato di distruggere tutto il materiale che aveva conservato: note di design, versioni prototipo, codice GURPS (il sistema di gioco inizialmente previsto per Fallout) e tanto altro.

Lui, fidandosi, eseguì le istruzioni, convinto che la compagnia avesse una sua copia di backup. Ma così non è stato.

A distanza di anni, Interplay ammise di aver perso tutto. «Quando mi contattarono per dirmelo, pensai che fosse una trappola per incastrarmi», ha detto Cain, «ma no, avevano davvero perso tutto».

Attualmente, è stato recuperato solo il codice della versione commerciale finale del gioco, mentre tutte le fasi preliminari dello sviluppo sono scomparse nel nulla.

Questo episodio rappresenta un'altra forte lezione sull'importanza della conservazione videoludica, tema oggi più che mai sentito.

Basti pensare agli sforzi di aziende come Ubisoft e Sony per preservare la memoria digitale di opere che, altrimenti, rischierebbero di svanire nel tempo.

Trovo incredibile e tristissimo che un pezzo così importante della storia dei videogiochi sia andato perso per superficialità. Fallout non è solo un gioco: è un simbolo di creatività e di un'epoca pionieristica del gaming, ben più di giochi come Fallout 3 (che trovate su Amazon).

Speriamo che oggi, con una maggiore consapevolezza, episodi del genere non si ripetano. La memoria videoludica è patrimonio culturale, e come tale va trattata.

Fortuna vuole che qualcuno col tempo ci abbia pensato, come ad esempio GOG, col suo programma di preservazione che inizialmente ha coinvolto 100 titoli classici, tra cui Diablo e Fallout.

Numero che, col tempo, è cresciuto ancora esponenzialmente grazie all'inclusione di altri big del passato.