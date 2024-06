Starfield avrà una seconda espansione dopo Shattered Space: è ufficiale

Nonostante un lancio particolarmente difficile, Bethesda non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Starfield, ma anzi intende aggiornare il suo ultimo RPG costantemente nel corso del tempo.

Il primo di questi aggiornamenti particolarmente importanti è la prima espansione di gioco: Starfield Shattered Space uscirà entro la fine dell'anno e si è mostrata per la prima volta nel corso dell'ultimo Xbox Games Showcase.

Ma il gioco di ruolo prodotto da Bethesda e disponibile su Game Pass (lo trovate su Amazon) non ha ancora finito con le novità: Todd Howard ha infatti confermato ufficialmente una seconda espansione in arrivo a sorpresa. E che potrebbe essere solo la prima — anzi, la seconda — di tante.

In un'intervista rilasciata allo YouTuber MrMattyPlays, Todd Howard ha svelato che nei piani di Bethesda c'è una sorta di "Anno 2" per Starfield, sulla scia di quanto fatto da altri giochi, ma anche che potrebbe uscire una nuova espansione per ogni anno di sviluppo (via Pure Xbox):

Direi che vogliamo [avere espansioni annuali], più o meno, sì. Per quanto continuerà... speriamo molto a lungo, ma stiamo già programmando quella dopo [Shattered Space], quindi ce ne sarà un'altra».

Il game director ha poi sottolineato che potrebbe esserci un gap più ampio tra l'aggiornamento rilasciato pochi giorni fa e il prossimo nuovo update, proprio perché Bethesda sta programmando al meglio come gestire le nuove patch e le imminenti espansioni.

Per quanto riguarda invece Shattered Space, Todd Howard ha chiarito che l'espansione di Starfield si svolgerà prevalentemente in una sola città, paragonandone le dimensioni a quelle viste in Fallout 4 Far Harbor.

A questo punto attendiamo di saperne di più sul prossimo DLC e sui nuovi aggiornamenti, nella speranza che vengano accolti con maggior favore dalla community: dopo l'update di giugno c'è stata una nuova ondata di recensioni negative, soprattutto per via dell'introduzione delle mod a pagamento e missioni dietro paywall.