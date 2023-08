F1 Manager 23 in sconto su Instant Gaming! -31%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di F1 Manager 23 a soli 37,89€, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di oltre 17€ rispetto ai 55€ usuali di listino.

F1 Manager 2023 vi catapulta nell'adrenalinico mondo delle corse di Formula 1, offrendovi una stagione completa con 23 gare, 6 eventi Sprint, nuovi veicoli e circuiti inediti, tra cui quello sulla Strip di Las Vegas. Assumerete il ruolo di team principal, responsabile della gestione di una delle dieci squadre di F1. Dalla fabbrica alla griglia di partenza, ogni aspetto sarà sotto il vostro controllo, e ogni vostra decisione influenzerà la storia della stagione.

F1 Manager 2023 presenta "Rivivi la gara", una funzione che sfrutta i dati ufficiali delle gare reali di F1. "Sfida dalla griglia" vi farà rivivere ogni Gran Premio, mentre "Momenti di gara" vi affida il comando in fasi cruciali, come condurre Alonso alla vittoria a Monaco o difendere la McLaren in Australia.

Gli aggiornamenti simulativi migliorano realismo e dinamicità delle gare, e l'intelligenza artificiale rinnovata dei piloti, combinata con strategie ottimizzate e simulazione termica delle gomme, offrono una riproduzione fedele delle gare di F1.

