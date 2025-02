F1 2021, Hamilton o Verstappen? Svelate le valutazioni dei piloti

EA Sports e Codemasters hanno condiviso le valutazioni dei piloti di F1 2021, rivelando chi la spunta, almeno sulla carta, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

F1 2021 è in rampa di lancio per PlayStation, Xbox, PC e Stadia, ma prima c'è da sciogliere l'ultimo nodo sui migliori in pista.

Il gioco includerà per la prima volta una modalità storia chiamata Braking Point, che abbiamo provato in anteprima.

In attesa della recensione, se volete pareri sparsi sul gameplay, la nostra preview vi potrà dare un'idea di cosa aspettarvi.

Le valutazioni per i piloti di F1 2021 sono state condivise oggi da Electronic Arts, provando a risolvere l'annosa questione di chi sia il migliore del circus.

Queste valutazioni sono relative alla Carriera Scuderia e saranno aggiornate nel corso della stagione, plasmate sulle prestazioni reali dei piloti.

I piloti vengono classificati in base a quattro parametri:

esperienza

abilità nella corsa

consapevolezza

ritmo

Il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton e l'attuale leader del Campionato Mondiale Piloti Max Verstappen sono in cima alla classifica con un punteggio di 95.

Questo vuol dire che, per il momento, Codemasters non ha voluto prendere posizione sull'ancora caldissimo scontro tra i due.

Una sfida che in un certo senso ricorda quella tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio, sebbene non ci sia in quel caso la componente generazionale.

Quel che è certo è che il divario tra loro due e il resto della Formula 1 si è fatto sostanzioso, se pensiamo che il numero 3 è Bottas con una valutazione di "appena" 92.

Quanto ai ferraristi, la prima guida Charles LeClerc si piazza poco sopra il compagno di squadra, l'ex McLaren Sainz.

Entrambi però finiscono sotto altri astri nascenti come Gasly (Alpha Tauri) e Norris (McLaren), non sappiamo quanto meritatamente.

Ma la strada è ancora lunga per il titolo di debutto di F1 sotto EA e nella next-gen, per cui le cose potranno cambiare più e più volte.

Sarà interessante scoprire se queste due componenti da sole basteranno a consegnarci un upgrade rispetto a F1 2020.

