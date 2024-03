Il director di Star Wars Jedi apre un nuovo studio

Il director di Star Wars Jedi ha fondato un nuovo studio a Los Angeles pieno di veterani dell'industria, che sta attualmente lavorando a un nuovo gioco d'azione e avventura in Unreal Engine 5.

L'ex veterano di Sony e Respawn Stig Asmussen continuerà infatti a creare giochi, questa volta come capo di un nuovo studio di Los Angeles chiamato Giant Skull (via GamesRadar).

Dopo aver diretto sia Star Wars Jedi: Fallen Order e il suo seguito, Survivor (che trovate su Amazon), presso Respawn negli ultimi dieci anni, Asmussen è ora alla guida del proprio studio in qualità di CEO.

«La cultura dello studio Giant Skull è fondata sulla creatività e sulla curiosità», afferma Asmussen.

«Abbiamo messo insieme un team di talento rinomato per la narrazione coinvolgente, i combattimenti eroici e le traversate esaltanti, e il nostro obiettivo è quello di creare un universo ricco in cui i giocatori vorranno perdersi per gli anni a venire», ha aggiunto.

Ad affiancare Asmussen nel suo nuovo incarico ci sono veterani dell'industria dei videogiochi, tra cui sviluppatori di Rocksteady, Epic Games, Rockstar, Sony Santa Monica e Blizzard.

Il direttore artistico Patrick Murphy, la lead producer Lauren McLemore e il direttore dell'animazione Brian Campbell hanno tutti un passato in Fortnite.

Inoltre, Jon Carr si è unito a Giant Skull come Chief Technical Officer dopo aver lavorato al fianco di Asmussen su Star Wars Jedi: Survivor, così come l'ex sviluppatore di Respawn Jeff Magers, che ora lavora a Giant Skull come direttore del design.

Completa il nuovo team il Chief Financial Officer Anthony Scott, che ha lavorato presso Unbroken Studios, sviluppatore di Harry Potter: Quidditch Champions.

Cosa sta sviluppando quindi, il neonato e prestigioso team di Giant Skull? Al momento stanno tutti lavorando a un nuovo gioco d'azione e avventura in Unreal Engine 5, anche se è comprensibile che sia ancora in uno stato embrionale della produzione.

Si tratterà di un gioco per giocatore singolo, che si basa su anni di esperienza di vari sviluppatori nei due giochi di Star Wars Jedi di Respawn.

Insomma, si tratta di una piccola ma buona notizia, il tutto considerando che PlayStation ha da poco deciso di chiudere uno studio silente creato anni fa.

Oltre al fatto che la mole enorme di licenziamenti di queste settimane hanno gettato un'ombra nera sull'industria del gaming.