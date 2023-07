Euronics Star Days: sconti eccezionali sui migliori prodotti tech

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Star Days” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 2 agosto! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI GF63 Thin, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€.

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è alimentato dal processore di undicesima generazione Intel Core i7-11800H che assicura velocità e reattività di alto livello. La potenza grafica è fornita dalla scheda NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, garantendo un'ottima performance anche con i videogiochi più esigenti.

Il notebook gaming MSI GF63 Thin è dotato di 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 64 GB, per un'esperienza di gioco ancora più fluida e reattiva. Il computer portatile offre inoltre una vasta scelta di porte per collegare vari accessori esterni.

Per quanto riguarda il display, il notebook gaming MSI GF63 Thin dispone di uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1080p. Il suo principale vantaggio è la frequenza di aggiornamento di 144Hz, che risulta ideale per i giochi ad alta velocità e supera notevolmente lo standard di 60Hz offerto dalla maggior parte dei dispositivi sul mercato. Infine, per un caricamento rapido dei giochi e delle applicazioni, il laptop include un SSD NVME da 512 GB.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo, nel quale potete trovare anche i migliori monitor gaming, seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

