Epic Store dice sì ai giochi gratis mobile: ecco i primi 2

L’Epic Games Store su mobile ha appena fatto un salto di qualità significativo, introducendo quasi 20 giochi di terze parti sviluppati da vari team.

Si tratta del programma Free Games su Android a livello globale e su iOS nell'Unione Europea, e implementando una serie di aggiornamenti al layout e nuove funzionalità per l’app.

L’espansione dell’Epic Games Store su mobile segna un passo importante per la piattaforma, dopo aver ormai abituato ai giochi gratis settimanali i giocatori PC (incluso quello della prossima settimana).

Come riportato sul sito ufficiale della compagnia, con l’arrivo della prima ondata di giochi sviluppati da terze parti, il catalogo mobile si arricchisce ulteriormente, affiancando titoli di successo come Fortnite (che trovate anche su Amazon), Fall Guys e Rocket League Sideswipe.

La prima offerta, disponibile da oggi fino al 20 febbraio, è Dungeon of the Endless: Apogee (non disponibile in Russia), seguita a breve da Bloons TD 6.

Per ora, il programma prevede giochi gratuiti mensili, ma si passerà a una cadenza settimanale entro la fine dell’anno.

Oltre ai nuovi giochi, l’app introduce funzionalità chiave come il login tramite account Epic, garantendo uno stato persistente tra i giochi Epic su iOS e Android.

Inoltre, arriva la funzione di aggiornamento automatico, che permette di mantenere i giochi sempre pronti all’uso, ottimizzando l’esperienza dell’utente.

Con queste novità, Epic Games Store dimostra ancora una volta di voler essere protagonista nell’evoluzione del gaming mobile, offrendo opportunità agli sviluppatori e una proposta sempre diversificata ai giocatori (nonché anche più ricca).

