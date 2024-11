Epic regala Star Wars (e non solo) a inizio dicembre

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati pochi giorni fa, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto domani giovedì 21 novembre.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio nelle scorse ore infatti è stata infatti rilasciata una chicca che ci mette nei "panni" di una patata in guerra.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Ora, è stato confermato che Bus Simulator 21 Next Stop e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga saranno gratuiti dal 5 al 12 dicembre 2024.

«È la vostra fermata! Bus Simulator 21 Next Stop è arrivato! Questo aggiornamento completo offre numerosi miglioramenti al gioco e una nuovissima modalità di gioco.», si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

E ancora, il secondo recita: «Gioca a tutti i nove i film della saga degli Skywalker in un videogioco come non se ne sono mai visti prima. Con più di 300 personaggi giocabili, più di 100 veicoli e 23 pianeti da esplorare, la galassia lontana non è mai stata così divertente! * Include il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi.»

Il regalo in questione sarà come sempre disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione personale.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il gioco sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di giorni.

Ad ogni modo, se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.

Parlando infine sempre e solo di titoli gratuiti, vediamo quali sono tutti i giochi già confermati come in arrivo nel 2024 gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, tra esclusive e titoli delle terze parti.