Il gioco gratis Epic di oggi ci porta in guerra (come una patata)

Epic Games Store continua con la sua iniziativa legata ai giochi gratis da scaricare senza costi, per un titolo o più gratuito ogni settimana.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) vi basterà infatti essere in possesso di un account Epic, loggarvi e scaricare ciò che desiderate.

Del resto, già la scorsa settimana abbiamo potuto mettere le mani su un gioco perfetto per le spie.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Ora, quindi, vi segnalo che dalle 17 di oggi tocca a Brotato, il quale sarà disponibile dal 28 novembre al 5 dicembre.

«Brotato è uno sparatutto roguelite dall'alto in cui si impersona una patata che brandisce fino a 6 armi alla volta per combattere orde di alieni. Scegliete tra una varietà di tratti e oggetti per creare build uniche e sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi,» si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

E ancora: «Un'astronave del Mondo delle Patate si schianta su un pianeta alieno. L'unico sopravvissuto è Brotato, l'unica patata in grado di maneggiare 6 armi contemporaneamente. In attesa di essere salvato dai suoi compagni, Brotato deve sopravvivere in questo ambiente ostile.»

Il gioco in questione sarà come sempre disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.