Epic ha licenziato centinaia di persone, ma ora è «finanziariamente solida»

Epic Games, l'azienda dietro il popolare Fortnite, ha superato un periodo di difficoltà finanziarie e ora si dichiara "finanziariamente solida", secondo quanto affermato dal CEO Tim Sweeney durante l'Unreal Fest 2024.

L'azienda aveva licenziato 830 dipendenti nel settembre 2023, circa il 16% della sua forza lavoro.

Sweeney ha dichiarato che Epic Games ha trascorso l'ultimo anno ricostruendo ed eseguendo attività di recupero su tutti i fronti. Il risultato è che sia Fortnite che l'Epic Games Store hanno raggiunto nuovi record di utenti concorrenti e successo (via IGN US).

Fortnite (di cui trovate ogni genere di gadget su Amazon) ha toccato quota 110 milioni di utenti attivi mensili durante le festività, un traguardo impressionante per un gioco lanciato sette anni fa.

L'Epic Games Store, pur rimanendo in perdita nella sua battaglia contro Steam di Valve, ha raggiunto 70 milioni di utenti attivi mensili il mese scorso.

Questi numeri indicano una forte ripresa dopo un periodo turbolento in cui l'azienda stava spendendo molti più soldi di quanti ne guadagnasse, come aveva ammesso Sweeney l'anno scorso.

«Sono felice di dirvi ora che l'azienda è finanziariamente solida», ha ora dichiarato il boss della compagnia.

Negli ultimi anni Epic si è trovata coinvolta in costose battaglie legali contro colossi tecnologici come Apple e Google, nel tentativo di lanciare un app store concorrente per dispositivi mobili. Sweeney ha ammesso che queste dispute hanno costato all'azienda circa 1 miliardo di dollari.

Nonostante queste sfide, la recente dichiarazione di Sweeney suggerisce che Epic Games sia riuscita a superare le difficoltà finanziarie.

La ripresa finanziaria di Epic Games dimostra la resilienza dell'azienda e la sua capacità di adattarsi in un mercato dei videogiochi altamente competitivo, anche se dello stesso avviso non saranno di certo le circa 900 persone licenziate nei mesi scorsi.

Mentre le battaglie legali continuano, con una nuova causa appena lanciata contro Samsung e Google, Epic sembra comunque essere tornata su una solida base finanziaria, pronta ad affrontare le sfide future dell'industria del gaming.

Del resto, sempre secondo Tim Sweeney, gli accordi di esclusività non hanno fruttato poi molto a Epic Games Store, al contrario dei giochi gratis.