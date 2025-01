Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è un big niente male

Anche per questo 2025, prosegue l'iniziativa di Epic Games Store, che tutti i giorni nel periodo delle feste lancia un gioco gratis da riscattare senza alcun esborso.

Alle 17 di tutti i giorni, infatti, è sempre stato proposto un titolo che si poteva riscattare senza spendere e senza abbonamenti: basta fare login, metterlo nel carrello e procedere a riscattarlo per zero euro.

Una volta fatto, il gioco rimane associato all'account a tempi indeterminato, quindi sarà vostro a tutti gli effetti.

Per questo 1 gennaio, il gioco gratis proposto è Kingdom Come Deliverance.

Di seguito, vi riportiamo la descrizione ufficiale che ce lo presenta su Epic Games Store:

Kingdom Come: Deliverance è un GDR open-world con un'avvincente componente narrativa che ti farà immergere in un'avventura epica ambientata nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori combattendo gli invasori, avventurati in missioni decisive e prendi decisioni...

Il gioco è celebre perché ha creato un sistema da gioco di ruolo senza però componenti fantasy, ma che cerca di ricostruire in modo fedele il contesto storico e i costumi dell'epoca – scontri all'arma bianca inclusi. Potete approfondire dando un'occhiata alla nostra recensione, in attesa del sequel che è in arrivo nelle prossime settimane.

Per procedere a riscattare il gioco, potete visitare questo link: una volta fatto login sul vostro account di Epic Games Store, potete premere il pulsante "Ottieni" e completare la procedura per associare il gioco al profilo, risparmiando il 100% del prezzo.

Se vi siete mai domandati quanti e quali giochi gratis Epic Games Store abbia regalato negli ultimi anni, abbiamo creato una lunga lista che li elenca tutti.

