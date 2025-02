Entra nel ring con le leggende in WWE 2K24, ora a META' PREZZO! -56%

Se siete appassionati di wrestling e cercate un titolo che vi faccia vivere tutta l'adrenalina della WWE, questa offerta su Amazon per WWE 2K24 su PS5 è imperdibile. Attualmente disponibile a soli 16,51€, con uno sconto del 56% rispetto al prezzo mediano di 37,78€, questo gioco rappresenta un'occasione unica per arricchire la vostra collezione.

WWE 2K24, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K24 celebra 40 anni di WrestleMania, permettendovi di rivivere i momenti più epici di questo storico evento con la 2K Showcase of the Immortals. Potrete cimentarvi in incontri leggendari e riscrivere la storia della WWE con un roster di icone come “Stone Cold” Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, oltre a superstar moderne come Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns.

Le novità di WWE 2K24 includono nuove tipologie di match, come Guest Referee, Casket, Gauntlet e Ambulance Matches, aumentando la varietà e l'intensità degli incontri. Inoltre, la modalità Backstage Brawl supporta più Superstar, rendendo gli scontri ancora più spettacolari.

Se amate le modalità carriera, con MyRISE potrete vivere due avvincenti archi narrativi, scalando le classifiche e diventando una leggenda della WWE. Per gli amanti del gioco strategico, MyFACTION vi permette di creare la vostra fazione con Superstar e Leggende WWE, affrontando sfide online e scalando la classifica stagionale.

Non manca la modalità Universe, un vero e proprio sandbox in cui potete gestire rivalità, spettacoli settimanali e persino match con doppio titolo. Se preferite un approccio manageriale, MyGM vi consente di guidare il vostro brand, prendere decisioni strategiche e competere contro altri general manager per il dominio del wrestling.

Grazie a questa offerta imperdibile su Amazon, potete portare a casa WWE 2K24 per PS5 a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Affrettatevi, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

