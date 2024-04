Embracer si dividerà in 3 compagnie, dopo maxi licenziamenti e vendite

La trasformazione di Embracer Group sembra ormai essere arrivata alla sua conclusione: la holding svedese, dopo aver acquisito quasi tutto ciò che poteva negli scorsi anni, adesso sta affrontando una ristrutturazione decisamente complicata.

Nelle scorse settimane sono infatti arrivati gli ennesimi licenziamenti, oltre a rinunce importanti come Saber Interactive e più recentemente perfino Gearbox e Borderlands.

Il piano di ristrutturazione della holding svedese si completerà definitivamente con la separazione del gruppo in 3 compagnie distinte quotate in borsa: una mossa che dovrebbe servire per strutturare meglio le diverse aree di business ma, volendo essere più cinici, forse presa anche per avere più attrattiva in caso di eventuali future vendite.

L'annuncio arriva direttamente dal sito ufficiale di Embracer Group, che annuncia una separazione della holding nei seguenti 3 gruppi: "Asmodee Group", "Coffee Stain & Friends" e "Middle-earth Enterprises & Friends".

Asmodee Group si occuperà della distribuzione di giochi da tavolo, sfruttando le numerose IP di proprietà del gruppo, mentre per i videogiocatori gli altri due gruppi sono decisamente quelli più interessanti.

Coffee Stain & Friends è la divisione che si occuperà della produzione di giochi indie, ma anche di titoli doppia-A e di free-to-play per console e mobile.

Middle-earth Enterprises & Friends raccoglie invece non solo la licenza de Il Signore degli Anelli, ma anche tutti gli sviluppatori e le IP videoludiche più importanti. Inclusi, naturalmente, Crystal Dynamics e la saga di Tomb Raider (trovate l'ultima avventura di Lara Croft su Amazon).

Nel comunicato viene specificato anche che la separazione di Asmodee verrà utilizzata per sistemare i debiti del gruppo Embracer, aumentando i sospetti che questa manovra serva principalmente a valutare ulteriori vendite del gruppo.

Ovviamente è difficile fare con certezza previsioni per il futuro, ma ormai possiamo dire che Embracer pare non essere riuscita a dominare il mercato come avrebbe voluto, e adesso dovrà affrontare le conseguenze di investimenti apparsi spesso fuori da ogni logica.

Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati con eventuali aggiornamenti: nel frattempo, proprio poche settimane fa il CEO aveva chiarito di voler guardare al futuro del gruppo. Un futuro, evidentemente, diviso in 3 parti.