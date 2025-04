Elena è pronta a rievocare vecchi traumi in Street Fighter 6

Street Fighter 6 continua il suo percorso fatto di contenuti aggiuntivi, e ovviamente nuovi combattenti, che da giugno vedrà l'ingresso anche di Elena nel già nutrito cast del picchiaduro.

Con un'energia felina e la sua inconfondibile grazia danzante, Elena è pronta a chiudere il secondo anno di contenuti di Street Fighter 6 entrando ufficialmente nel roster il 5 giugno 2025.

Ultimo personaggio dell'Anno 2, la combattente africana porta con sé un mix letale di movimenti fluidi e acrobazie capoeira che promettono di mettere in difficoltà anche gli avversari più preparati.

Il suo stile inconfondibile, fatto di attacchi ritmati e spostamenti rapidi, è accompagnato come sempre da una forte connessione con la natura. Capace di “sentire il ritmo della terra”, Elena è pronta a trasformare ogni incontro in un’esperienza… elefantastica, come suggerisce Capcom con un gioco di parole.

Ecco il trailer di gameplay, intanto:

I fan di lungo corso di Street Fighter avranno sicuramente notato il finale di questo video, inserito sapientemente da Capcom per infierire proprio nelle vecchie ferite della community.

Nelle sue vecchie apparizioni, Elena era capace di curarsi durante le combo. Una dinamica di gameplay che ha fatto sempre discutere i fan di Street Fighter e che, a quanto pare, tornerà in qualche modo anche in questa nuova incarnazione della serie.

Per chi vorrà scoprire come si cura Elena stavolta, e creare dei nuovi traumi ai vecchi fan, sarà possibile acquistare il personaggio singolarmente utilizzando i Fighter Coins, oppure ottenerla automaticamente se siete in possesso del pass relativo all'Anno 2 di Street Fighter 6.

Con il suo arrivo, si conclude il ciclo di personaggi previsti per il secondo anno di aggiornamenti, lasciando ora spazio all’attesa per un possibile Anno 3.

A differenza di Mai Shiranui, entrata di recente nel cast di Street Fighter 6, quello di Elena è un grande ritorno dal passato che sicuramente farà discutere.