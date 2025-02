Da oggi Mai Shiranui vi farà compagnia in Street Fighter 6

Street Fighter 6 non ha dimenticato la sua community e Mai Shiranui è pronta a ricordarcelo proprio oggi, visto che il nuovo update del picchiaduro di Capcom è disponibile.

Da questo momento, infatti, i giocatori che hanno acquisito il pacchetto relativo al personaggio potranno scaricarlo e inserirlo nel proprio roster.

Mai Shiranui era già stata mostrata e annunciata con tutti i crismi qualche tempo fa, con un primo sguardo relativo al suo set di mosse e stile di combattimento da parte di Capcom.

Ma non c'è solo la bella Mai a fare la gioia dei fan del picchiaduro, perché Capcom ha lavorato per inserire altre novità all'interno di Street Fighter 6 sempre a partire da oggi.

Se non vedete l’ora di padroneggiare il suo stile di combattimento, ora potete cimentarvi nei Combo Trials e nella sua Character Guide, perfetti per scoprire tutte le sue mosse e strategie. Inoltre, fino al 5 marzo, avrete la possibilità di sfidare il Professor Woshige's V-Rival, un’occasione imperdibile per affinare le vostre abilità.

Ma non è tutto: l’aggiornamento introduce anche nuovi ranghi e ricompense per i giocatori Master Rank, oltre a diversi miglioramenti alla qualità della vita per un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Comparsa per la prima volta in Fatal Fury 2 del 1992, Mai è nota per il suo amore per tutto ciò che è bello, il suo atteggiamento civettuolo e l’infatuazione per Andy Bogard, fratello minore di Terry. Questo amore la conduce a Metro City, dove pensa di trovare Andy. Tuttavia, nella sua ricerca del "principe azzurro", Mai si imbatte in altri combattenti che metteranno alla prova le sue abilità.

Mai Shiranui sarà disponibile per l’acquisto con Fighter Coins e inclusa automaticamente per i possessori del Year 2 Character Pass/Ultimate Pass.

Per quanto riguarda il mondo di Street Fighter, sembra che anche per il film ci siano delle novità dopo il lungo silenzio in cui è calato il progetto.