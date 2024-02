Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarebbe ancora molto lontano

Le ultime indiscrezioni relative all'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree avevano fatto pensare a un possibile lancio imminente, ma purtroppo l'ultimo report finanziario di Kadokawa sembra aver allontanato ogni possibile speranza.

Il DLC di Elden Ring (che trovate su Amazon) è stato annunciato quasi un anno fa, in occasione del suo primo anniversario: da allora non abbiamo avuto alcuna reale informazione ufficiale che non fosse la notizia del suo sviluppo e la prima relativa immagine teaser.

Un aggiornamento alla build interna del soulslike open world aveva fatto pensare che fossero in corso gli ultimi preparativi prima di una release pubblica, ma pare che ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire il DLC.

Come segnalato da ComicBook, nel report finanziario di Kadokawa, che potete consultare integralmente al seguente indirizzo, viene segnalata in particolar modo una sezione relativa ai progetti futuri, mettendo l'accento proprio su ciò che ha in programma FromSoftware.

Il gruppo menziona che lo studio di sviluppo intende accelerare gli sforzi per «migliorare i profitti a medio e lungo termine» e ciò riguarda anche «lo sviluppo di DLC importanti».

Più in seguito viene specificato che il riferimento, qualora ci fosse bisogno di specificarlo, è tutto per Elden Ring Shadow of the Erdtree, con una data di lancio ancora ben lontana dall'essere annunciata:

«Al momento stiamo lavorando duramente sullo sviluppo del DLC di Elden Ring, ma non abbiamo ancora annunciato una data di lancio».

Il fatto che non venga fatta alcuna previsione sull'uscita e che si parli addirittura di «medio e lungo termine», oltre al fatto che dopo un anno non abbiamo ancora avuto reali novità ufficiali, fa pensare che ci sarà da attendere ancora a lungo prima di poter scoprire anche solo un trailer dell'espansione.

Insomma, forse per il momento sarebbe meglio mettersi il cuore in pace, in attesa di ulteriori novità ufficiali: continueremo comunque a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, pare che nel futuro di Elden Ring ci potrebbe essere anche un gioco gratis ispirato a Genshin Impact, che sarebbe in sviluppo presso Tencent.