Elden Ring: Shadow of the Erdtree, forse qualcosa si muove

Non c'è verso al momento di conoscere la data per il DLC Shadow of the Erdtree, ma a quanto pare in queste ore è spuntato n nuovo update su Steam dedicato a Elden Ring.

Il souls di FromSoftware (che trovate a ottimo prezzo ) è ancora molto amato, tanto che sono in moltissimi ad aspettare il nuovo contenuto ufficiale.

Al momento, però, solo i modder - che ha reso il gioco un po' più simile a Sekiro - ci hanno fatto ingannare l'attesa.

Ora, dopo la nuova mini patch per Elden Ring sbucata online pochi giorni fa, sembra che nella sezione dedicata ai DLC a pagamento di Elden Ring sia spuntato un nuovo contenuto non ancora annunciato.

Stando a quanto riportato da SteamDB, un contenuto aggiuntivo non meglio identificato è infatti da poco comparso nella sezione DLC del souls in questione.

Più precisamente, la voce è relativa a quanto pare a una nuova App sconosciuta, di cui non si sa nulla.

Ciò fa ovviamente pensare a un possibile arrivo imminente di Shadow of the Erdtree, annunciato ormai molti mesi fa e poi sparito dalla circolazione.

Sappiamo infatti che i lavori su Shadow of the Erdtree stanno proseguendo pare senza intoppi, ma per ora non ci resta che attendere. Ovviamente, nel caso vi fossero novità improvvise sarete i primi a saperlo.

Restando in tema, una nuova mod per Elden Ring in versione PC permette di muovere liberamente la telecamera mentre si è agganciato un nemico.

Ma non è tutto: qualcuno è infatti riuscito a far girare Elden Ring su un Nintendo 3DS, e a quanto pare questa versione "portatile" non sembra essere per niente male.

Infine, parlando di curiosità, dopo oltre 700 ore di gioco un fan del gioco fantasy di From ha fatto una scoperta che renderebbe molto più facile l'identificazione dei muri illusori.