Paramount+ ha diffuso le novità in arrivo in streaming ad agosto 2025. Da segnalare il film d'animazione premio Oscar Flow - Un mondo da Salvare e il teen drama Winter, Spring, Summer or Fall con Jenna Ortega.

Flow - Un mondo da Salvare - 16 agosto

Dopo aver incantato il pubblico di tutto il mondo, dopo il trionfo ai Golden Globe e la storica vittoria agli Oscar 2025 come Miglior Film d’Animazione – primo lungometraggio lettone a conquistare questo riconoscimento – FLOW – UN MONDO DA SALVARE, arriva in esclusiva su Paramount+ in Italia. Diretto dal giovane regista lettone Gints Zilbalodis e scritto insieme a Matīss Kaža, FLOW è un’opera senza dialoghi dal linguaggio universale, capace di emozionare spettatori di tutte le età. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l’arrivo di un’inondazione costringe un gatto a mettersi in salvo su una barca, insieme a un variopinto gruppo di animali. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l’unione è la loro vera forza.

Winter, Spring, Summer or Fall - 30 agosto

Un teen drama romantico in quattro atti, come le stagioni dell’anno. Diretto da Tiffany Paulsen e interpretato da Jenna Ortega (anche produttrice esecutiva) e Percy Hynes White, WINTER, SPRING, SUMMER OR FALL segue l’evolversi della relazione tra Remi e Barnes, due liceali che si incontrano per caso e finiscono per condividere quattro giornate in momenti diversi dell’anno, ciascuna portatrice di nuove emozioni, dubbi e svolte inattese. Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, il film esplora la vulnerabilità, il cambiamento e la forza dei sentimenti in età adolescenziale. Un racconto intimo e universale, capace di catturare le sfumature dei primi amori e dei grandi bivi della vita.

Speciale Jackie Chan

Ad agosto su Paramount+ parte un ciclo speciale dedicato a Jackie Chan, leggenda del cinema d’azione. In arrivo 15 film della sua carriera, per citarne alcuni: POLICE STORY, WHEELS ON MEALS, CITY HUNTER, KUNG FU YOGA e THE SPY NEXT DOOR, tra gli altri.