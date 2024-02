Let Me Solo Her tornerà per Shadow of the Erdtree? L'eroe di Elden Ring è pronto

Let Me Solo Her è forse una delle storie videoludiche più eroiche degli ultimi anni, con il Senzaluce che ha aiutato i giocatori Elden Ring a distruggere Malenia e che, forse, tornerà anche per Shadow of the Erdtree.

Ricorderete il giocatore leggendario vestito solo di una pentola e un paio di mutande che, girando per gli Interregni di tutto il mondo, ha aiutato i giocatori a sconfiggere la brutale Malenia prendendosi carico della sfida.

Con il tempo, From Software ha messo mano al malefico boss di Elden Ring al punto che anche un pesce rosso è in grado di sconfiggerla (non stiamo scherzando), ma nel periodo dell'uscita del soulslike la Malenia originale è stata un ostacolo per moltissimi giocatori.

Let Me Solo Her è stato così leggendario da essere riconosciuto anche dalla stessa From Software, che ha voluto celebrare il valore del guerriero regalandogli una spada, ovviamente.

Ora che Shadow of the Erdtree ha un data di uscita ci possiamo aspettare che Elden Ring avrà degli altri boss da affrontare: ma ci sarà ancora una volta Let Me Solo Her ad aiutarci?

Parlando ai microfoni di IGN US, il giocatore ha raccontato di aver collezionato oltre 1200 ore di gameplay in Elden Ring, sconfiggendo Malenia olte 7mila volte in totale.

Per quanto riguarda il DLC del soulslike di From Software, Let Me Solo Her ha definito "spettacolare" il nuovo trailer ed è già pronto per affrontare i nuovi contenuti.

Guardando a ciò che From Software ha mostrato, il giocatore è particolarmente affascinato dal personaggio di Messner e ha dichiarato che con Shadow of the Erdtree lascerà finalmente andare Malenia.

Quindi sì, Let Me Solo Her si fionderà subito nell'espansione di Elden Ring e lo farà con il suo account classico.

Così, se avrete bisogno di una mano per affrontare le bestialità ideate da From Software, l'eroe sarà ancora una volta al vostro fianco.

Il 21 giugno sarà disponibile Shadow of the Erdtree e, se volete cogliere l'occasione per recuperare Elden Ring, potete farlo da ora anche con un pacchetto completo su Amazon.