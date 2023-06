Elden Ring giocabile come lo spin-off di Metal Gear, grazie ai fan

In attesa che FromSoftware e Bandai Namco rilascino Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, i fan hanno deciso di ingannare in attesa con una sorprendente aggiunta tratta dalla saga di Metal Gear.

L'ultimo kolossal dai creatori di Dark Souls è un titolo ancora oggi preso di mira dai modder di tutto il pianeta.

Del resto, tempo fa i fan hanno rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco, cosa questa non da sottovalutare.

Ora, tra una mod in soggettiva e l'altra, qualcuno ha deciso di aggiungere il Parry System di Metal Gear Rising Revengeance al titolo From, e non solo:

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder "F -I hate Elden Ring and you too- Wang" (un nome sicuramente unico nel suo genere) ha rilasciato una mod che porta il sistema di parata di Metal Gear Rising in Elden Ring.

Entrando nei dettagli, questa mod cambia completamente il Parry System del gioco. I giocatori useranno L1 per bloccare per poi muovere lo stick di movimento nella direzione da cui proviene l'attacco.

Se un nemico attacca da destra, bisognerà premere il tasto destro. Se il colpo viene da sinistra, il tasto sinistro. Se invece l'attacco proviene da qualsiasi altra direzione, dovrete premere il tasto indietro.

Una volta eseguita la parata, si vedranno scintille e fendenti aerei, simili a quelli di Metal Gear Rising.

Potete scaricare questa mod di gioco da questo indirizzo. Ma non è tutto: la cosa interessante è che è anche possibile scaricare una mod per giocare nei panni di Raiden (qui).

Ragion per cui, combinando queste due mod, otterrete la migliore esperienza action nipponica che Elden Ring ha da offrire.

