Elden Ring diventerà (pare) un film, e c'è anche il regista

Nelle ultime ore è esplosa in rete una notizia potenzialmente interessante: Elden Ring diventerà un film, con Alex Garland alla regia e A24 come casa di produzione.

La fonte? Un sito che ha parlato di esclusiva, salvo poi rimuovere l’articolo nel giro di poche ore.

Un comportamento che ha immediatamente fatto pensare a una violazione di embargo o, comunque, a una fuga d'informazioni non autorizzata.

Del resto, è anche vero che mesi fa George R.R. Martin aveva rivelato che a quanto pare c'erano delle discussioni in corso per portare Elden Ring (lo spin-off in uscita lo trovate su Amazon) sul grande schermo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Ma le cose potrebbero essere più complesse di così. Nessun commento ufficiale è arrivato né dal responsabile editoriale del sito in questione, né da Sophia Shin, a capo della comunicazione di A24.

E attenzione: nessuno ha smentito. Un dettaglio che, in casi del genere, vale più di mille parole.

La presunta notizia attribuisce quindi la regia del film ad Alex Garland, autore di pellicole come Ex Machina, Men e sceneggiatore di 28 Giorni Dopo, nonché del prossimo 28 Anni Dopo, le cui riprese inizieranno nel 2026.

Una scelta che, se confermata, sarebbe perfettamente in linea con le atmosfere oscure e oniriche dell’universo creato da FromSoftware.

A dare ulteriore peso alla vicenda, arriva anche il giornalista Jeff Sneider, figura ben più affidabile nel panorama hollywoodiano, che ha confermato l’esistenza di trattative tra Garland e i potenziali produttori del film.

Insomma, l’idea di un film su Elden Ring è affascinante quanto rischiosa. L’universo narrativo è vasto, criptico e profondamente simbolico: adattarlo per il grande schermo non è affatto semplice. Ma se a guidare il progetto c’è un regista come Garland, noto per la sua capacità di costruire mondi disturbanti e suggestivi, allora forse vale davvero la pena sperare.

Nell'attesa, potremo sempre giocare - o rigiocare - Elden Ring su Switch 2, il quale sarà a quanto pare ricco di novità.