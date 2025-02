Elden Ring diventerà un film? Parla George R.R. Martin

L’idea di un film basato su Elden Ring non è solo un sogno per i fan, ma qualcosa di cui si sta effettivamente parlando.

A confermarlo è stato niente meno che George R.R. Martin, l’autore che ha contribuito a plasmare la mitologia del gioco di FromSoftware (lo spin-off in uscita lo trovate su Amazon).

In un’intervista a IGN US, Martin ha rivelato che ci sono delle discussioni in corso per portare Elden Ring sul grande schermo, anche se ha preferito non sbilanciarsi troppo sulla possibilità concreta che il progetto veda la luce.

D’altronde, nel mondo di Hollywood, i progetti vengono annunciati e poi accantonati con una velocità impressionante.

Lo stesso Martin ha ammesso che nulla è certo e che si vedrà se il film si realizzerà davvero. E anche nel caso in cui Elden Ring dovesse trasformarsi in una pellicola, il coinvolgimento dello scrittore non è garantito.

Con The Winds of Winter ancora in sospeso da anni, lo stesso Martin ha riconosciuto che il tempo a sua disposizione è limitato.

Da parte sua, anche Hidetaka Miyazaki, il game director dietro Elden Ring, ha confermato che un adattamento cinematografico interessa, ma che FromSoftware vuole fare le cose con estrema cautela, trovando il partner giusto per un progetto del genere.

L’enorme successo commerciale del gioco, con quasi 30 milioni di copie vendute, rende inevitabile che Hollywood voglia metterci le mani sopra.

Il problema, però, è capire come tradurre la complessità della sua narrativa e della sua estetica in un film. Sarà un adattamento animato o live-action?

E ancora: Chi sarà alla regia? Chi interpreterà personaggi come Malenia, Ranni o Godrick? Per ora, sono tutte domande senza risposta.

Mentre i fan speculano su questo possibile progetto, l’unica certezza è che l’universo di Elden Ring continuerà ad espandersi. A maggio arriverà Nightreign, lo spin-off in co-op standalone, che darà nuova linfa all’esperienza di gioco.

E nel frattempo, il panorama delle trasposizioni videoludiche in sala continua a crescere, con il film di Minecraft in arrivo il 4 aprile e Until Dawn il 25 dello stesso mese.