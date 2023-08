Elden Ring, qualcuno ha creato l'aggiornamento più grande di sempre

FromSoftware e Bandai Namco si stanno preparando all'uscita di Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, ma a quanto pare i fan hanno deciso di ingannare in attesa dando vita a nuovi contenuti gratuiti.

L’ultimo classico dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo bassissimo) è un titolo supportato con regolarità dai modder.

Già in tempi non sospetti i fan avevano rilasciato una vera e propria espansione non ufficiale gratuita per il gioco, ma a quanto pare qualcun altro ha ben pensato di includere un'altra aggiunta molto interessante.

Come riportato anche da GamingBible, il team dietro l'incredibile mod Elden Ring: The Convergence ha appena rilasciato un nuovissimo aggiornamento gratuito che contiene ancora più contenuti.

La mod Convergence è davvero enorme e revisiona completamente il gioco base includendo decine di nuove armi, centinaia di nuovi incantesimi, aree e mappe rinnovate, grafica migliorata, nuovi nemici, boss e molto altro ancora.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di una delle mod non ufficiali più impressionanti su cui i fan possono mettere le mani al momento.

La versione 1.3 è disponibile da ora e contiene oltre 100 correzioni di bug e introduce anche un nuovo boss: la terrificante Godskin Matriarch.

Tra tutte le correzioni e le modifiche, segnaliamo anche nuovi accampamenti nemici, mappe leggermente rielaborate, una tonnellata di nuove armi e decine di miglioramenti agli incantesimi.

In altre parole, si tratta ad oggi della migliore mod di Elden Ring. From e Bandai Namco dovranno quindi rimboccarsi le maniche per offrire altrettanti contenuti nel primo DLC ufficiale in arrivo.

Restando in tema, First Person Souls è una conversione completa del gioco che porta il gameplay in prima persona nel gioco From.

Inoltre, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo immaginato anche quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring di prossima uscita.