eFootball 2025, la patch 4.2.0 renderà inutilizzabili alcuni giocatori e allenatori

Anche eFootball 2025 dovrà fare i conti con le licenze di giocatori e allenatori, dando una brutta notizia ai suoi utenti: presto molte controparti virtuali non saranno più utilizzabili sul free-to-play calcistico.

Come riportato da GamingonPhone, questi cambiamenti saranno resi ufficiali a partire dalla patch 4.2.0, che dovrebbe essere rilasciata nel corso di dicembre 2024.

Diverse star del calcio e manager acquisite per rendere più forte la vostra squadra, magari utilizzando le eFootball coin (che trovate anche su Amazon) nel corso dei precedenti anni diventeranno purtroppo oggetti letteralmente inutili.

Dato che Konami non possiede più i diritti ufficiali sulle licenze per alcuni specifici giocatori e allenatori, i loro oggetti in-game saranno sostituiti con immagini generiche placeholder, segnalandoci subito che non sono più "disponibili".

Di conseguenza, tali oggetti non saranno compatibili con il Legacy Transfer a partire dalla versione 4.2.0: l'unica azione che ci sarà possibile eseguire sarà quella di svincolarli, dato che di fatto non serviranno più a nulla.

La lista dei giocatori ed allenatori che diventeranno presto non più disponibili può essere trovata in-game accedendo all'apposito menù di supporto: non possiamo fare altro che consigliarvi di controllarla il prima possibile e verificare il vostro inventario.

Il nostro suggerimento è di fare tutte le operazioni necessarie fin da subito, magari utilizzandoli come "sacrificio" per rendere più forti altri giocatori che invece potranno restare all'interno dei vostri team.

Allo stesso tempo non vogliamo creare allarmismi e ricordare che questi cambiamenti riguardano tutte le versioni rilasciate eventualmente prima della patch 4.0.0: se avete ottenuto tali oggetti a partire dalla versione eFootball 2025, non dovreste correre alcun pericolo.

Come sempre vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità legate alla nuova patch in arrivo, sperando di avere presto per voi anche qualche buona notizia.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi una collaborazione che fino a qualche anno fa poteva sembrare impossibile: la FIFA ha annunciato tornei eSports ufficiali con eFootball!