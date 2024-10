La FIFA in futuro collaborerà con… eFootball!

Se qualche anno fa avessimo provato a immaginare una collaborazione tra Konami e FIFA, probabilmente nessuno di voi ci avrebbe preso sul serio: le aziende sono state in un certo senso "rivali" molto a lungo, grazie alla partnership storica con Electronic Arts.

Ma oggi, dopo la nascita di EA Sports FC, le cose sono cambiate notevolmente, come hanno dimostrato entrambe le aziende poche ore fa, ufficializzando una clamorosa partnership per gli eSports.

Attraverso un comunicato stampa, apprendiamo infatti che Konami e FIFA hanno annunciato una collaborazione eSports a livello mondiale, con due eventi "FIFAe World Cup™ featuring eFootball™" previsti sia su console che su dispositivi mobile.

Sarà dunque il free-to-play sviluppato da Konami (potete acquistare le relative eFootball Coin su Amazon) al centro della strategia di FIFA per i tornei competitivi di videogiochi.

Questa collaborazione si svolgerà su diversi anni, con tornei che vedranno diverse nazioni partecipanti selezionate in base ai risultati ottenuti: di seguito troverete le 18 federazioni scelte, tra le quali purtroppo non figura quella italiana.

Argentina

Brasile

Costa Rica

Inghilterra

Francia

India

Indonesia

Giappone

Repubblica di Corea

Malesia

Marocco

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Arabia Saudita

Spagna

Thailandia

Turchia

In futuro sarà dunque possibile aspettarsi ulteriori tornei in arrivo organizzati in collaborazione con la FIFA e, chissà, magari per allora anche i giocatori italiani riusciranno ad aver raggiunto risultati tali da permettergli la partecipazione in questi tornei.

Di sicuro, si tratta di un evento sicuramente unico e che fa capire quanto sia cambiato il mercato dei videogiochi calcistici negli ultimi anni: è vero che riguarda soltanto i tornei eSports e non dei nuovi giochi a marchio FIFA, ma fino al lancio di FIFA 23 era ugualmente inimagginabile.

Ricordiamo che la nuova edizione di eFootball è stata rilasciata durante lo scorso mese: trattandosi di un gioco free-to-play, potete già scaricarlo gratis e iniziare ad esercitarvi.

Non sappiamo invece chi sceglierà di assumersi l'incarico di nuovi giochi calcistici sponsorizzati dalla federazione calcistica: in precedenza si era fatto il nome di 2K, ma il suo CEO ha ammesso che non sarebbe affatto semplice.