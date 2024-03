eFootball 2024, disponibile l'update 3.4.0: ecco le novità

Konami ha appena aggiornato eFootball 2024 con l'aggiornamento 3.4.0 e, con buona probabilità, si tratta uno degli update più ambiziosi della nuova edizione del free-to-play calcistico.

Il gioco gratis per gli amanti del calcio (trovate le eFootball Coins dedicate su Amazon) è riuscito a conquistare lentamente una fanbase decisamente importante, ascoltando i feedback dei suoi utenti per migliorare costantemente la sua simulazione calcistica.

Come riportato da GamingonPhone, il nuovo aggiornamento introduce una collaborazione decisamente interessante: grazie alla patch 3.4.0 i fan potranno infatti accedere a diversi contenuti ispirati a Blue Lock, celebre anime e manga a tema calcistico.

Il nuovo aggiornamento di eFootball 2024 ci permetterà infatti di scoprire alcuni giocatori realmente esistenti con un alter ego proveniente dal manga e anime, sotto forma di carte tematiche Epic/Highlights.

Una campagna che varrà la pena di tenere d'occhio anche se non ne siete appassionati, dato che potrete comunque sbloccare ricompense come Coins, EXP e GP.

Gli utenti mobile potranno inoltre accedere finalmente a maggiori opzioni per personalizzare la propria formazione, già presenti nell'edizione console.

Konami ha anche annunciato il ritorno del Position Booster, feature presente nei vecchi PES, sotto forma del nuovo Position Training Program: una funzionalità che consentirà agli utenti di migliorare una determinata posizione in campo a vostra scelta per i giocatori della squadra.

Gli sviluppatori hanno anche svelato una novità per il playstyle Classic No. 10: adesso i giocatori con questo stile di gioco si posizioneranno più vicini all'area di porta, senza sprecare energie per tornare in difesa. Questo significa anche che non potranno più essere utilizzati nella posizione CMF.

Come se non bastasse, l'aggiornamento 3.4.0 di eFootball 2024 faciliterà anche le partite con i vostri amici, dato che ora potrete organizzare meglio la vostra friend list per entrare subito in match amichevoli.

La nuova patch di eFootball 2024 è disponibile già a partire da oggi: non possiamo che concludere augurandovi buon download e buon divertimento!

Ricordiamo che, dopo un lancio decisamente difficoltoso, eFootball è ormai diventato un incredibile successo: negli scorsi mesi Konami ha festeggiato addirittura 700 milioni di download.