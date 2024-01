eFootball 2024 vola a 700 milioni di download: tanti regali gratis per i fan

Il free-to-play di Konami continua a conquistare tutti i fan del calcio: il publisher giapponese ha infatti annunciato che eFootball 2024 ha appena raggiunto nelle scorse ore un nuovo incredibile traguardo.

Sembra infatti che il rilancio del vecchio "PES" oggi abbia ottenuto addirittura 700 milioni di download: un ottimo modo per festeggiare dunque il 2024 per un titolo che nel corso degli anni ha saputo evolversi per soddisfare tutti i fan.

Questo record significa anche che in meno di un anno ha guadagnato altri 100 milioni di download, un bottino assolutamente da non sottovalutare e che, grazie all'acquisto di Coin dedicate (le trovate anche su Amazon), avrà portato guadagni considerevoli in casa Konami.

Proprio come accaduto un anno fa in occasione dei 600 milioni di download, anche questa volta gli sviluppatori hanno deciso di festeggiare con i propri fan questo nuovo record, con tanti bonus gratuiti riscattabili fino all'1 febbraio 2024.

Saranno infatti offerti 1 POTW per 3 settimane e 1 Worldwide Club per 21 giorni, ma troverete anche nuovi eventi Campagna, Tour e Sfida per sbloccare tante ricompense esclusive.

Un'iniziativa che Konami ha voluto lanciare per ringraziare tutti i fan del supporto dimostrato nel corso di questi anni: non possiamo dunque che augurarvi buon divertimento e sperare che questi bonus vi aiutino a costruire le squadre dei vostri sogni.

Il successo ottenuto da eFootball 2024 dimostra ancora una volta l'impegno degli sviluppatori nel risollevare un gioco che, all'uscita, aveva scatenato più meme che entusiasmo: il video confronto con le precedenti edizioni non lascia alcuno spazio a dubbi.

Ricordiamo che l'update 3.2.0 ha introdotto anche diverse novità, tra le quali segnaliamo una delle più interessanti: la My League, un tentativo di riavvicinare i fan nostalgici della vecchia Master League. Se volete saperne di più, vi abbiamo raccontato tutti i dettagli nello speciale dedicato.