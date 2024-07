eFootball 2024, disponibile la patch per il 29esimo anniversario: ecco cosa cambia

Konami ha annunciato l'inizio dell'eFootball Festival, un evento organizzato per celebrare il 29esimo anniversario dei suoi videogiochi calcistici.

E sì, prima che ci facciate l'inevitabile domanda, ovviamente il rivale di EA Sports FC 24 (che trovate in offerta su Amazon) non ha davvero compiuto 29 anni: la festa non riguarda esclusivamente eFootball, ma l'intera serie calcistica di Konami, che include anche il precedente PES.

Per celebrare questa iniziativa, GamingonPhone segnala che è stato rilasciato l'aggiornamento 3.6.2. per eFootball 2024, con alcune interessanti novità e ricompense da sbloccare per tutti i fan.

Konami ha infatti deciso di offrire i giocatori Showtime dell'Arsenal come parte delle Level Rewards: potrete reclutare un giocatore tra Jorginho, Havertz e White durante l'evento Challenge Flexible Showdown, oltre a ottenere nuovi bonus speciali in base agli obiettivi sbloccati e ai login effettuati.

Tra le novità più interessanti di questo aggiornamento segnaliamo un aumento del tempo massimo delle partite giocate: fino ad oggi potevate completare match con una durata non oltre i 15 minuti, che adesso verrà raddoppiata a 30 minuti.

Ovviamente si tratta di un'impostazione che potrete cambiare esclusivamente durante le partite con i vostri amici, dato che negli eventi contro l'IA e in PvP la durata resterà sempre quella standard.

Segnaliamo anche l'arrivo di giocatori con rarità Epic che faranno la gioia dei fan italiani: eFootball 2024 vi offrirà infatti la possibilità di ottenere versioni speciali di Del Piero, Totti e Baggio.

Se preferite giocare offline, varrà la pena di tenere d'occhio anche il Tour Event e l'evento speciale a tema, grazie al quale potrete ottenere ricompense fino a 60,000 GP e 20,000 EXP.

Non possiamo dunque che augurarvi buon divertimento con tutte le novità di eFootball 2024, in vista dell'imminente update per la prossima stagione calcistica.

Ricordiamo che recentemente il free-to-play si è aggiornato per celebrare anche gli europei di calcio e la Copa America, con i giocatori più amati delle nazionali.