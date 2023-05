eFootball 2023 Stagione 5 al via: ecco le novità

Come preannunciato nelle scorse settimane, Konami ha dato inizio oggi alla Stagione 5 di eFootball 2023, chiamata "European Showdown".

Il rivale free-to-play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) continua a tenere conto dei suggerimenti e dei feedback della community, cosa che accadrà anche nel corso dei prossimi mesi.

Advertisement

Del resto, dopo l'annuncio dell'ultimo update di aprile, i fan si stavano preparando alle novità per quanto riguarda la quinta stagione ufficiale del simulatore calcistico.

Come reso noto via sito ufficiale, infatti, sono parecchie le sorprese che attendono i calciatori virtuali.

Per prima cosa, in eFootball World verranno introdotte le "Stagioni" a intervalli regolari, con tanti nuovi Tipi di giocatori per creare un ambiente sempre più immersivo.

I tipi Epico e In evidenza pongono sotto i riflettori alcuni dei migliori giocatori e consentono un'esperienza di team building ancora più unica.

I giocatori Trending, d'altra parte, rifletteranno da ora le prestazioni di spicco dei più grandi campioni nelle partite del mondo reale, oltre a essere disponibili anche eventi tematici.

In eFootball verranno celebrati i club che sono diventati campioni del proprio campionato attraverso una campagna speciale. Inoltre, a partire dal 18 maggio, verrà festeggiato il 6° anniversario della versione mobile di eFootball con una campagna a tema.

Per quanto riguarda le liste giocatori speciali previste, D. Seaman, K. Rummenigge e altri campioni che hanno ottenuto risultati brillanti nei campionati nazionali appariranno in versione Epica, mentre P. Mertesacker, J. Wilshere e altre leggende del gioco saranno disponibili come giocatori Big Time.

Per quanto riguarda i giocatori In evidenza, che possono essere ingaggiati con Contratti mirati e Accordi al buio, potrete aggiungere alla rosa i giocatori che hanno ottenuto risultati eccezionali a fine stagione o le stelle dei club.

Inoltre, i giocatori con la nuova Abilità giocatore "Assist cruciali" saranno introdotti come giocatori Show Time. Per aiutarvi a rafforzare ulteriormente la vostra squadra, tutti i Pass partita sono stati aggiornati, così come è anche possibile utilizzare le Monete eFootball per sbloccare il Pass partita Extra e il Pass partita Premium.

Restando in tema calcio, UFL, il nuovo ambizioso gioco calcistico, torna ufficialmente a mostrarsi con un nuovo video ufficiale con gli sviluppatori.

Ma non solo: se avete più di 100 utenti nella lista degli amici della vostra PlayStation 5, potreste avere dei problemi con FIFA 23.