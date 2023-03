eFootball 2023, arriva la patch 2.5.0: ecco tutte le novità

In queste ore, Konami ha svelato il mese di uscita e i primi dettagli della patch 2.5.0 di eFootball 2023, la quale includerà nuove funzionalità per i giocatori di tutto il mondo.

continua a tenere conto dei suggerimenti e dei feedback della community, cosa che accadrà anche in futuro.

Del resto, solo di recente Konami ha celebrato il successo di download di eFootball con un’iniziativa che fa un regalo in-game.

Ora, come riportato nel sito ufficiale, Konami ha annunciato che lancerà l’aggiornamento di primavera nel corso del mese di aprile, svelando anche alcune delle novità in arrivo.

Tra le varie cose, l’update 2,5,0 di eFootball introdurrà degli slot giocatore aggiuntivi ne “La mia Squadra”, passando quindi dai 500 attuali fino a un massimo di 900 (usando i GP).

Ma non è tutto: ad aprile verrà introdotta anche una nuova funzione che permetterà di aggiungere fino a 5 abilità ai giocatori esistenti, per un massimo di 15.

Ecco alcune delle funzionalità introdotte con l’aggiornamento v2.5.0:

・ Slot giocatore aggiuntivi in “La mia squadra” – L’attuale quota di slot giocatore, pari a 500, può essere gradualmente ampliata fino a un massimo di 900 utilizzando i GP.

・ Nuova funzione che consente agli utenti di aggiungere abilità ai giocatori esistenti – 5 slot abilità aggiuntivi saranno aggiunti a tutti i giocatori in “La mia squadra”. Per questi slot abilità aggiuntivi, gli utenti possono utilizzare un “Programma test abilità”, introdotto di recente, per aggiungere nuove Abilità giocatore in modo casuale.

・ Oggetti aggiuntivi per il rinnovo del contratto dei giocatori e modi alternativi per ottenerli – A partire dalla v2.5.0, svincolando giocatori con VG 5 Stelle dei seguenti Tipi giocatore, gli utenti otterranno anche oggetti “Rinnovo del contratto (10 giorni)”, oltre a GP ed elementi di allenamento. Inoltre, “Rinnovo del contratto (10 giorni)” sarà anche disponibile nel Pass partita e come ricompensa.

・ Nuova funzionalità “Eredita progressi“: gli utenti potranno trasferire Punti esperienza e Abilità aggiuntive da un giocatore a un altro. Seleziona un giocatore da cui attingere Punti esperienza e Abilità aggiuntive, poi “Eredita progressi” e infine scegli un giocatore che rispetti le condizioni necessarie per ereditare Punti esperienza e Abilità aggiuntive.

Altre funzionalità aggiuntive del prossimo aggiornamento saranno introdotte in un secondo momento.

Ricordiamo in ogni caso che pochi mesi fa Konami ha annunciato la Coppa eFootball Italia, un’ottima opportunità per valorizzare gli eSport in Italia.

Ma non è tutto: abbiamo anche deciso di approfondire l’argomento in un’intervista con David Monk, Senior Partnerships and Activation Manager di eFootball 2023.