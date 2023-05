UFL, il rivale di FIFA svela tiri, abilità e parate nel nuovo video ufficiale

UFL è tornato ufficialmente a mostrarsi con un nuovo interessante video ufficiale della serie Journey, che include uno sguardo approfondito al gameplay accompagnato da chiarimenti da parte del team di sviluppo.

Il free-to-play ambisce a conquistare una sua fetta importante nel panorama dei giochi calcistici, attualmente dominata da FIFA (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) e la serie eFootball.

Dopo aver già svelato più da vicino i passaggi e i contrasti, Strikerz Inc. ha appena rilasciato la seconda parte dell'approfondimento dedicato al core gameplay.

Questa volta il video si concentrerà sulle abilità dei giocatori con la palla e sui tiri in porta, il che porta anche ad un approfondimento sulle animazioni dei portieri e delle loro relative parate: trovate tutti i dettagli nel seguente video ufficiale.

Si tratta di un video molto più corposo rispetto al filmato precedente, dato che questa volta gli sviluppatori hanno deciso di realizzare un approfondimento lungo ben 23 minuti.

L'aspetto probabilmente più interessante del nuovo video ufficiale è la voglia di parlare di UFL come di un progetto personale: non vengono mostrate soltanto le migliorie, ma il team discute anche della costante evoluzione del titolo fin dalla prima versione mostrata.

Effettivamente, molti utenti sembrano aver già notato i notevoli passi in avanti rispetto al reveal iniziale, anche se resta ancora qualche perplessità legata al feeling del gameplay e in alcune animazioni.

In ogni caso, è sicuramente da apprezzare la voglia degli sviluppatori di non voler nascondere nulla e di far sentire la propria community parte attiva dello sviluppo: ricordiamo che per il momento non è stata ancora rilasciata una data di lancio ufficiale, ma UFL sarà disponibile come titolo free-to-play fin dall'uscita.

Per il momento, sappiamo soltanto che l'uscita sarebbe prevista nel 2023, ma non sono state rilasciate informazioni più precise al riguardo.

Se siete curiosi di vedere il gameplay ancora più da vicino, il team di sviluppo aveva recentemente rilasciato anche un filmato più approfondito che mostra un intero secondo tempo con tanti goal.