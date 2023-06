eFootball 2023, la patch 2.6.0 svela ufficialmente la co-op

Konami ha appena annunciato tramite i suoi canali ufficiali l'imminente arrivo dell'aggiornamento 2.6.0 di eFootball 2023, particolarmente interessante per l'introduzione di una delle modalità più richieste.

Il free-to-play calcistico si sta infatti preparando a introdurre la modalità cooperativa, permettendo così agli utenti di unirsi nella stessa squadra insieme ai loro amici.

Advertisement

Una feature che era effettivamente assente rispetto al rivale FIFA 23 (lo trovate su Amazon), ma che presto potrà già essere testata in vista della prossima stagione calcistica.

La scorsa patch si era resa protagonista per via di quella che è stata annunciata come «l'evoluzione del Dream Team»: modalità che riceverà ancora una volta una piccola modifica nella prossima patch, anche se probabilmente è perfino quella meno interessante.

Sul sito ufficiale di eFootball 2023 sono state infatti già segnalate le principali novità della patch 2.6.0, scaricabile da domani 8 giugno 2023:

・ Nuova funzione che consente agli utenti di azzerare i Punti progresso utilizzando i GP

・ Sostituti addizionali in modalità Squadra dei sogni

・ Beta test della modalità Co-op

La modalità cooperativa sta dunque per essere ufficialmente introdotta nel free-to-play calcistico di casa Konami, anche se al momento si tratta soltanto di un test per verificare le prestazioni online e non sarà disponibile permanentemente.

Il publisher segnala infatti che il beta test resterà giocabile fino al 22 giugno, giornata in cui sarà rimosso in vista del possibile lancio definitivo, probabilmente già a partire dall'edizione 2024.

Per il momento non abbiamo informazioni più precise su come funzionerà il test, ma non appena l'update sarà disponibile Konami pubblicherà un changelog completo, con tutte le informazioni necessarie e novità aggiuntive non ancora svelate.

In ogni caso, l'introduzione della co-op è sicuramente una novità molto gradita dai fan, che già nelle scorse giornate si sono potuti divertire con la quinta stagione.

Ricordiamo che eFootball, dopo un lancio iniziale decisamente controverso, alla fine si è rivelato un incredibile successo, al punto da aver recentemente festeggiato oltre 600 milioni di download.