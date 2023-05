Ecco il pet simulator gratis dai creatori di Pokémon GO

Da oggi è disponibile in tutto il mondo Peridot, la nuova app per cellulare di pet simulation in Realtà Aumentata e sviluppata da Niantic, software-house californiana che ha lanciato Pokémon GO.

Come reso noto via comunicato stampa, il gioco - basato sulla piattaforma di sviluppo in AR Lightship di Niantic e che sfrutta anche l'Intelligenza Artificiale - regala agli utenti un gameplay tutto nuovo.

L'obiettivo è di accudire i propri Dot e farli incontrare, esplorando il mondo ed entrando in contatto con altri giocatori.

Peridot è disponibile in forma totalmente gratuita su App Store e Google Play.

La descrizione ufficiale recita:

Dopo aver dormito per migliaia di anni, i Peridot (o Dot in breve) si stanno risvegliando in un mondo molto diverso da quello in cui erano soliti vagare e servirà il nostro aiuto per proteggerli dall’estinzione. Dovrai prenderti cura dei tuoi Peridot mentre ti imbarchi in questa esperienza. Si tratta di creature che sembrano reali e amerai ogni momento passato a curarle dalla nascita all’età adulta. Esplorando il mondo insieme a loro, imparerai di più sui tuoi adorabili nuovi amici, creerai un legame mentre li nutri e giochi con loro e collaborerai con altri giocatori per diversificare le loro specie.

«Non vediamo l’ora che tu possa avventurarti in questo emozionante viaggio con i tuoi Peridot e riscoprire la bellezza del mondo che ti circonda in nuovi modi», ha reso noto Ziah Fogel, Senior Producer.

Restando in tema, la community di Pokémon GO ha dimostrato di non aver affatto apprezzato gli ultimi aggiornamenti implementati da Niantic al titolo, portando a un incredibile crollo degli incassi da microtransazioni.

Nel frattempo, il team di sviluppo sta già lavorando al suo prossimo gioco gratis, un vero e proprio adattamento di Monster Hunter in stile Pokémon GO.

