Ecco i primi 10 giochi gratis che nel 2025 diranno addio a PlayStation Plus

Dopo aver già reso disponibili i nuovi giochi gratis mensili, il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium ci ha già svelato quali saranno i titoli pronti a lasciare il servizio in abbonamento durante il prossimo mese.

Siamo dunque purtroppo già pronti a scoprire quali saranno i primi 10 giochi pronti a dire addio al servizio in abbonamento nel 2025 a metà gennaio.

Ricordiamo infatti che, a differenza di quanto accade con gli omaggi di Essential, il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium offre tanti titoli che potrete provare tutte volte che volete, ma che purtroppo non sono disponibili a tempo illimitato e non sono riscattabili (trovate gift card per l'iscrizione su Amazon).

Ogni mese bisogna dunque assistere ad alcuni addii e, sfortunatamente, a gennaio 2025 ci saranno nomi di spessore: di seguito vi proponiamo la lista con tutti gli addii già confermati (via PlayStation LifeStyle).

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi rimossi da gennaio 2025

Dragon Ball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Resident Evil 2

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Come potete vedere voi stessi, ci sono tantissimi videogiochi di spessore che meriterebbero di essere recuperati anche se vogliamo mettere in particolar modo l'accento su Dragon Ball FighterZ e Resident Evil 2, oltre che sul primo Life Is Strange.

Nelle prossime giornate — o addirittura ore — la lista potrebbe essere aggiornata con ulteriori produzioni: ovviamente ci auguriamo che non sia così, dato che questa lista è già particolarmente ricca di produzioni importanti.

Da parte nostra, se siete iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, non possiamo che consigliarvi di recuperare il prima possibile queste produzioni, magari prendendo anche in considerazione l'acquisto per poter continuare a giocare anche dopo la loro rimozione.

Se dovessero arrivare ulteriori novità sul Catalogo Giochi, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.