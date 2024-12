PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 12 nuovi giochi gratis di dicembre

Il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium si è aggiornato per l'ultima volta nel 2024: da adesso potrete scoprire ben 12 giochi gratuiti complessivi tra i servizi in abbonamento.

L'aggiornamento più corposo riguarda sicuramente il piano Extra, dato che troverete disponibili ben 11 titoli da scaricare sulle vostre console PS5 e PS4.

Potete iniziare a divertirvi già da adesso con tanti nuovi omaggi: di seguito troverete la lista completa con i titoli aggiunti a PlayStation Plus Extra.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di dicembre 2024

A Space for the Unbound | PS4, PS5

Biped | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Rabbids: Party of Legends | PS4

Sonic Frontiers | PS4, PS5

WRC Generations | PS4, PS5

I titoli che spiccano in particolar modo all'interno della nuova line-up mensile sono sicuramente Sonic Frontiers e Forspoken: uno dei migliori capitoli 3D dedicati al leggendario riccio blu di casa SEGA e l'avventura sviluppata da Square Enix in esclusiva per PS5.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium e che possiedono un visore PS VR 2 potranno anche approfittare di un ulteriore gioco gratis aggiuntivo: si tratta di Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge, sparatutto in prima persona in cui potrete vivere l'esperienza di diventare un vero Jedi.

Un'avventura che si aggiunge a tre grandi classici PS2, già resi disponibili nelle scorse giornate ma che, anche in questo caso, potrete scaricare solo se iscritti a PS Plus Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Tutti i nuovi giochi gratis del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium sono ufficialmente disponibili da adesso: non possiamo che augurarvi buon divertimento e invitarvi a scaricarli il prima possibile.

Ovviamente avrete ancora qualche giorno di tempo per riscattare anche gli omaggi offerti su PS Plus Essential, anche se gli ultimi dati ci dicono che sono stati i giochi gratis meno apprezzati dell'anno.