La Aquarius Hyoga EX Metal di Bandai e Tamashii Nations è una figure che brilla per qualità costruttiva e fedeltà all’anime. Il packaging è curato e ricco di dettagli, il blister organizzato con precisione e il totem dell’Acquario dona un tocco mitologico alla presentazione. L’armatura, realizzata per lo più in metallo, conferisce solidità e un look premium, mentre le articolazioni migliorate permettono pose fluide e dinamiche.

La nuova Aquarius Hyoga Myth Cloth EX Metal porta avanti la linea EX Metal Inheritor di Bandai e Tamashii Nations, dedicata ai protagonisti di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Terza uscita di questa attesissima serie, la figure ripropone Hyoga con la sua Gold Cloth di Aquarius, indossata nel capitolo di Elisio della saga di Hades, quando i Cavalieri si uniscono per affrontare Thanatos. Questa versione aggiornata introduce snodi in metallo più robusti, pensati per garantire una maggiore stabilità e una resa visiva ancora più fedele all’anime, offrendo così una combinazione riuscita di ingegneria collezionistica e fedeltà estetica.

Chi è Hyoga Aquarius?

Hyoga, Cavaliere del Cigno, indossa la Gold Cloth dell’Acquario nel capitolo Elisio della saga di Hades, quando i Cavalieri di Bronzo uniscono le forze per affrontare Thanatos. L’armatura, appartenuta al suo maestro Camus, rappresenta per lui un’eredità spirituale e simbolica: non solo un potere maggiore, ma la maturità raggiunta come guerriero.

Nell’anime, la Cloth di Aquarius si distingue per le sue linee eleganti e dorate, con un design che bilancia imponenza e agilità. È associata a tecniche iconiche come Aurora Execution e Freezing Coffin, legate al controllo assoluto del ghiaccio. Durante la battaglia finale, l’armatura viene distrutta, simboleggiando il sacrificio e la determinazione dei Cavalieri.

In sintesi, l’uso dell’armatura dell’Acquario da parte di Hyoga è un momento chiave della serie: unisce la potenza visiva alla crescita personale del personaggio, rendendolo degno successore del suo maestro e parte integrante del mito dei Cavalieri d’Oro.

Hyoga Aquarius Inheritor Gold Cloth - Myth Cloth EX Metal

Packaging - Boxart

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della Aquarius Hyoga Inheritor Gold Cloth Myth Cloth EX Metal è una vera celebrazione visiva dell’universo di Saint Seiya e conferma l’attenzione al dettaglio che contraddistingue la linea Myth Cloth EX Metal. Fin dal primo sguardo, la confezione trasmette la sensazione di trovarsi di fronte a un prodotto premium, pensato non solo per proteggere la figure, ma anche per valorizzarne il valore collezionistico.

Sul fronte della scatola, a sinistra, spicca una splendida immagine di Hyoga completamente rivestito della sua Gold Cloth dell’Acquario, raffigurato in una posa solenne che richiama l’eleganza e la potenza del personaggio nel capitolo Elisio. Sul lato destro, invece, campeggia l’immagine della costellazione dell’Acquario, un dettaglio che sottolinea il profondo legame simbolico tra il Cavaliere e la sua armatura d’oro.

Non mancano i loghi ufficiali di Tamashii Nations, Bandai Spirits e del marchio Myth Cloth EX Metal, tutti posizionati con equilibrio per mantenere una composizione pulita e immediatamente riconoscibile. Il bollino olografico di autenticità aggiunge quel tocco di sicurezza che ogni collezionista apprezza, certificando la provenienza ufficiale del prodotto.

Girando la confezione, il retro offre un vero spettacolo per gli occhi: un collage dinamico di scatti ufficiali della figure, che ne mostrano l’articolazione, la varietà di accessori e alcune delle pose più iconiche che è possibile ricreare, come quella dell’Aurora Execution. Ogni immagine è disposta con cura, quasi come se raccontasse una piccola storia, guidando l’acquirente attraverso le potenzialità del modello.

Blister

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Il blister della Aquarius Hyoga Myth Cloth EX Metal è progettato con l’attenzione tipica di Bandai e Tamashii Nations, pensato non solo per proteggere la figure, ma anche per offrire un’esperienza ordinata e intuitiva a chi desidera montarla o semplicemente ammirarla nella confezione. Come da tradizione per la linea Myth Cloth EX, il design interno del packaging è una combinazione di funzionalità e presentazione scenica, dove ogni elemento trova la sua collocazione precisa.

Il contenuto è distribuito su tre livelli distinti, organizzati in modo da bilanciare sicurezza e praticità:

Primo blister : rappresenta il cuore della confezione. Qui troviamo Hyoga al centro, ben saldo nel suo alloggio, circondato dalle principali parti della sua Gold Cloth dell’Acquario. Le componenti dorate, disposte simmetricamente, restituiscono un forte impatto visivo e permettono di apprezzare da subito la qualità della finitura metallica. Ogni pezzo è inserito in modo da garantire protezione e facilità di accesso , evitando qualunque rischio di graffio o attrito durante l’estrazione.

: rappresenta il cuore della confezione. Qui troviamo Hyoga al centro, ben saldo nel suo alloggio, circondato dalle principali parti della sua Gold Cloth dell’Acquario. Le componenti dorate, disposte simmetricamente, restituiscono un forte impatto visivo e permettono di apprezzare da subito la qualità della finitura metallica. Ogni pezzo è inserito in modo da garantire , evitando qualunque rischio di graffio o attrito durante l’estrazione. Secondo blister : ospita le parti supplementari dell’armatura , tra cui gli elementi necessari per assemblare lo scheletro del totem . Questa aggiunta, ormai tradizionale nella linea Myth Cloth, è particolarmente apprezzata dai collezionisti che desiderano esporre la Cloth nel suo formato totemico, omaggio diretto alle origini mitologiche della serie. Il layout ordinato di questo livello facilita l’identificazione dei pezzi e ne valorizza la complessità costruttiva.

: ospita le , tra cui gli elementi necessari per assemblare lo . Questa aggiunta, ormai tradizionale nella linea Myth Cloth, è particolarmente apprezzata dai collezionisti che desiderano esporre la Cloth nel suo formato totemico, omaggio diretto alle origini mitologiche della serie. Il layout ordinato di questo livello facilita l’identificazione dei pezzi e ne valorizza la complessità costruttiva. Terzo blister: di dimensioni più contenute, contiene tutti gli accessori dedicati alla personalizzazione della figure: la ciocca di capelli compatibile con il diadema, ben cinque volti intercambiabili e un’ampia selezione di mani alternative, utili per riprodurre le pose caratteristiche di Hyoga, come l’Aurora Execution o la posizione di difesa. Nonostante le dimensioni ridotte, questo livello aggiunge grande valore espositivo e dinamico al personaggio.

Totem

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il totem rappresenta uno degli elementi più affascinanti dell’universo di Saint Seiya e una delle caratteristiche che rendono unica la linea Myth Cloth EX Metal. Ogni Cavaliere possiede una Cloth, la sua armatura sacra, capace di assumere non solo la forma indossabile, ma anche quella della costellazione che rappresenta. Nel caso di Hyoga Aquarius EX Metal, l’armatura si trasforma nell’iconico totem dell’Acquario, simbolo della costellazione omonima e segno zodiacale associato al suo maestro, Camus.

Come da tradizione per i Myth Cloth, il totem non è formato unicamente dalle parti della figure, ma anche da elementi aggiuntivi in plastica dello stesso colore dorato, che servono a completarne la forma e a garantire una maggiore stabilità. Questa combinazione permette di ottenere una riproduzione fedele e tridimensionale del disegno originale, unendo la cura estetica del manga e dell’anime con la solidità di un modello da collezione.

Una volta aperti i blister, è consigliabile consultare con attenzione il libretto d’istruzioni incluso nella confezione — un passaggio fondamentale per evitare errori di montaggio e per apprezzare al meglio il processo di assemblaggio. Seguendo le indicazioni, la costruzione del totem dell’Acquario risulta intuitiva e piacevole, con incastri precisi e una struttura ben bilanciata che restituisce tutto il fascino del simbolo zodiacale.

Il risultato finale è una vera opera da esposizione: il totem dell’Acquario si presenta elegante e armonioso, con proporzioni perfette e una colorazione dorata brillante che valorizza ogni dettaglio. Pur essendo formato da elementi in parte plastici, trasmette una sensazione di solidità e pregio, perfettamente coerente con lo spirito della linea EX Metal.

Il Cavaliere

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Assemblare la Aquarius Hyoga Myth Cloth EX Metal è un’esperienza che mette in evidenza tutta la maturità costruttiva raggiunta da Bandai con questa linea. Forti dell’esperienza accumulata in anni di montaggi di Myth Cloth, si percepisce subito come ogni pezzo sia stato progettato con precisione millimetrica, permettendo di vestire Hyoga con la sua imponente Gold Cloth dell’Acquario con estrema naturalezza e fluidità.

Per chi si avvicina per la prima volta alla linea, il consiglio rimane sempre lo stesso: non sottovalutare il libretto d’istruzioni. Consultarlo permette di procedere con calma, evitando errori e stress durante il montaggio, rendendo l’esperienza più rilassata e piacevole.

L’armatura di Aquarius è composta in gran parte da metallo, con alcune eccezioni, come la zona addominale e l’elmo, realizzate in plastica. Questa scelta non è casuale: il mix di materiali garantisce un aspetto premium, ma anche un ottimo bilanciamento del peso, così che la figure mantenga la stabilità anche senza l’ausilio di supporti esterni. È un equilibrio intelligente, che unisce solidità e leggerezza, qualità imprescindibili per una figure di questa fascia.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Dal punto di vista estetico, la Gold Cloth dell’Acquario si distingue per linee eleganti e proporzioni perfette, riproducendo fedelmente l’armatura vista nell’anime Saint Seiya durante la saga di Hades: Elisio. La brillante finitura dorata, tipica della linea EX Metal, esalta ogni riflesso e mette in risalto i dettagli del molding, donando alla figure una presenza scenica notevole anche in posizione neutra.

Sul piano tecnico, Hyoga Aquarius vanta una posabilità eccellente grazie a un sistema articolare evoluto e rinforzato con componenti in metallo. Le giunture rispondono con fluidità, permettendo di ricreare una grande varietà di pose dinamiche, dalle più statiche a quelle più drammatiche, come la celebre Aurora Execution. Anche con l’armatura completa, la stabilità resta soddisfacente, segno di un lavoro di ingegneria accurato.

Per le pose più complesse o d’azione, resta comunque consigliato l’utilizzo di un supporto dedicato. Questo accorgimento non solo assicura una maggiore sicurezza in esposizione, ma previene anche eventuali cadute accidentali che potrebbero danneggiare le parti metalliche o le finiture della figure.

Conclusioni

La Aquarius Hyoga Myth Cloth EX Metal è una di quelle uscite che confermano quanto Bandai e Tamashii Nations abbiano saputo evolvere la linea Myth Cloth EX in termini di qualità costruttiva, resa estetica e fedeltà alla serie. Questa figure riesce a catturare tutta la solennità e la potenza del Cavaliere del Cigno nel momento in cui indossa la Gold Cloth dell’Acquario, restituendo non solo un personaggio, ma un frammento di storia dell’anime Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco.

Dalla confezione fino al montaggio, ogni dettaglio comunica cura e rispetto per il materiale originale. Il packaging è elegante e celebrativo, il blister ordinato e funzionale, il totem un autentico tributo alla costellazione dell’Acquario. Ma è una volta completato il montaggio che la figure mostra il suo vero potenziale: l’armatura in metallo dona peso, solidità e brillantezza, mentre il sistema articolare avanzato consente pose estremamente dinamiche senza compromettere la stabilità complessiva.

In definitiva, Aquarius Hyoga Myth Cloth EX Metal è una delle migliori interpretazioni recenti di un personaggio amatissimo della saga. Unendo la fedele riproduzione e un'ottima posabilità, questa release si impone come un pezzo immancabile per ogni fan dei Cavalieri dello Zodiaco.

La figure Hyoga Aquarius Inheritor Gold Cloth Myth Cloth EX Metal sarà presto disponibile nei principali negozi italiani, distribuita da Cosmic Group, che cura l'importazione di diversi prodotti Tamashii Nations, inclusa la linea Myth Cloth. Il prezzo stimato per questa action figure è di circa 200 euro, rappresentando un'opzione allettante per collezionisti e fan di Saint Seiya.