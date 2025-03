Ecco com'era il reboot cancellato di Twisted Metal

Twisted Metal è stato uno dei tanti progetti che, negli ultimi anni, PlayStation ha gettato nella pattumiera degli investimenti videoludici e oggi emergono alcuni dettagli sulla produzione.

Ne abbiamo parlato da un po', anche se non ci sono mai state delle informazioni ufficiali o annunci di qualche tipo, ma il ritorno di Twisted Metal è stato quasi reale, a un certo punto.

Tuttavia, all'inizio dell'anno scorso Sony aveva cancellato il progetto, insieme a una serie di licenziamenti annessi ovviamente. Il gioco, sviluppato da Firesprite, sarebbe dovuto essere un titolo live-service e probabilmente sarebbe uscito in concomitanza con la serie live-action dedicata alla saga (come riporta The Gamer).

Ora, nuove informazioni sul progetto sono state rivelate, svelando dettagli interessanti sul gameplay e sul concept.

Secondo un report di MP1st, il titolo – internamente noto come Project Copper – sarebbe stato un battle royale, con tutti i crismi ormai classici di questa dinamica di gameplay. L'informazione proviene dal sito web di un programmatore dell'interfaccia utente che aveva lavorato al progetto.

Uno degli aspetti più curiosi è che il gioco non si sarebbe limitato ai combattimenti tra veicoli, ma avrebbe incluso anche momento di gioco in terza persona.

Alcune immagini contenute nel report mostrano infatti personaggi che combattono fuori dalle auto, con uno screenshot in particolare che ritrae un giocatore in piedi su un veicolo mentre spara. Un'altra immagine mostra invece più giocatori coinvolti in un vero e proprio scontro a fuoco, suggerendo che il gameplay potesse alternare fasi di guida e combattimento a piedi.

Dal punto di vista tecnico, il gioco avrebbe sfruttato l'Unreal Engine 5, il che lascia immaginare un comparto grafico di alto livello. Tuttavia, il progetto è stato definitivamente accantonato, lasciando Twisted Metal tra le saghe dormienti di Sony.

Nel frattempo Twisted Metal è diventato anche un adattamento televisivo. E anche uno di quelli di successo, visto che è arrivata anche una seconda stagione e la proverbiale distribuzione in formato fisico, anche su Amazon.