Ecco come creare Lucy, Ghoul e Maximus in Fallout 4

Molti, sia tra chi della serie non sapeva nulla che tra gli appassionati di lunga data, sono rimasti colpiti da Fallout su Amazon Prime Video (qui le indicazioni su dove vederla), al punto che i videogiochi stanno vivendo un vero e proprio boom di pubblico.

Così, i colleghi di Eurogamer.net hanno realizzato un divertente video che aiuta a realizzare Lucy, il Ghoul e Maximus in Fallout 4.

Il video non mostra solo come provare a rendere somigliante il proprio avatar tramite l'editor del personaggio, ma anche come "ruolare" e come impostare le sue abilità per fare in modo che possa riflettere al meglio le caratteristiche di ciascuno di loro, secondo la serie TV.

Potete vedere il video di seguito:

Il prossimo 25 aprile sarà anche diffusa una patch che renderà Fallout 4 nativamente compatibile con PS5 e Xbox Series X|S, oltre a migliorarlo su Steam e renderlo verificato per Steam Deck.

Su SpazioGames trovate anche la nostra recensione completa della serie TV di Fallout.