EA Sports FC e il Napoli hanno ora una partnership esclusiva

È tempo di nuovi idilli per EA Sports FC 25, il calcistico di casa Electronic Arts, che con una nota stampa ufficiale ha appena visto l'annuncio di una partnership pluriennale ed esclusiva con SSC Napoli.

Grazie a questo accordo, «la SSC Napoli sarà completamente integrata nel Gioco Più Bello del Mondo, comprendendo FC MOBILE e FC Online, a testimonianza dell'impegno di EA SPORTS nel fornire ai fan un'esperienza calcistica autentica e completa» precisa Electronic Arts.

EA si dice particolarmente impressionata dal grande amore che i tifosi del Napoli hanno per il loro club. «SSC Napoli è un club con un retaggio incredibilmente forte all'interno del calcio italiano e mondiale, e siamo entusiasti di darle il benvenuto in EA SPORTS FC» ha commentato James Taylor, Director of FC Football Partnerships. «È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l'enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana».

Curiosamente, la partnership andrà oltre il rettangolo verde virtuale e coinvolgerà anche il cantante partenopeo Geolier, che ha a sua volta commentato l'annuncio: «il Napoli non è solo una squadra di calcio: è uno stile di vita, proprio come l’essere napoletani. È un legame di sangue, qualcosa che sta dint’ ‘o core”. È bellissimo poter vivere questa emozione con FC 25, un gioco che mi diverte da sempre».

Non si è fatto attendere anche il commento ufficiale del Napoli, affidato al Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini:

«Siamo felici ed orgogliosi di tornare all'interno del videogioco più iconico al mondo. La partnership con EA SPORTS è studiata per celebrare l'amore dei nostri tifosi sparsi in tutto il mondo per il Napoli. Questo accordo si basa sull’unione di fashion e intrattenimento, due pilastri della nostra strategia di marketing e siamo orgogliosi di presentarci di nuovo ai milioni di utenti di EA SPORTS FC insieme al nostro Brand Ambassador Geolier. Calcio, videogiochi, musica e fashion sono i quattro elementi fondamentali per parlare alle nuove generazioni e per far conoscere il brand Napoli anche fuori dal campo. Siamo certi che grazie a questa partnership il Club allargherà ancora di più il nostro perimetro di brand a livello globale».

In queste settimane, in effetti, il Napoli si era fatto notare anche per il redesign della sua immagine, con nuovi font, un logo rinnovato e le nuove divise che avevano fatto chiacchierare i tifosi degli azzurri. Ora, arriva anche la conferma dell'accordo con EA per l'inclusione in EA Sports FC 25 e nei futuri giochi.

Considerando che si parla di partnership esclusiva, sembra lecito attendersi che quindi il Napoli smetta di comparire con licenze ufficiali in qualsiasi altro gioco calcistico fino a quando questo accordo sarà in essere, ma attendiamo di scoprire se sarà effettivamente così.

EA Sports FC è in arrivo a settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.