EA Sports FC 26 avrebbe già una data di lancio

Al momento Electronic Arts non ha ancora rilasciato una data d'uscita ufficiale per il prossimo capitolo di EA Sports FC, ma stando alle ultime indiscrezioni il lancio potrebbe avvenire con qualche settimana di anticipo rispetto alle previsioni.

EA Sports FC 25 era stato infatti rilasciato a settembre (lo trovate scontato su Amazon), ma a quanto pare per il prossimo capitolo l'idea sarebbe rilasciarlo già a partire dalla fine di agosto.

ComicBook segnala infatti l'ultima indiscrezione di AhcanFut, leaker che si è fatto spesso notare nella community per anticipazioni riguardanti le novità su Ultimate Team: nel suo ultimo post su X, l'insider avrebbe già anticipato la data d'uscita della prossima edizione del simulatore calcistico.

Secondo le sue indiscrezioni, la Ultimate Edition di EA Sports FC 26 dovrebbe essere disponibile a partire dal 23 agosto 2025: considerando che queste edizioni includono solitamente un periodo di accesso anticipato di 7 giorni, è plausibile immaginare che le edizioni standard dovrebbero essere invece disponibili dal 29 agosto, che corrisponderebbe ancora una volta al venerdì.

Sempre secondo quanto raccontato nel post, ci sarebbero piani per rimuovere il cross-play con le versioni PC, lasciandolo dunque solo sulle edizioni console. Non sono ovviamente chiari i motivi di questa presunta rimozione, ma il sospetto che non si riesca a mantenere la parità di feature sono forti.

Dovrebbe inoltre essere rimossa la modalità Moments da Ultimate Team, mentre il trailer di lancio verrebbe rilasciato nella settimana dal 20 maggio al 27 maggio.

Da Electronic Arts non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale sulla presunta uscita di EA Sports FC 26 o sulle altre indiscrezioni al riguardo: come sempre, vi invito a prendere il tutto con fortissime precauzioni.

Proprio nelle scorse ore il publisher aveva comunque commentato orgogliosamente l'imminente lancio della saga calcistica su Switch 2, sottolineando di voler mantenere la parità con le console il più possibile.

Tuttavia, l'editore non aveva voluto rispondere a domande relative al cross-play, già messo in discussione in queste ultime indiscrezioni.