EA Sports FC 25 rompe le evoluzioni: «Risolveremo il prima possibile»

Una delle feature più interessanti della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25 è sicuramente l'evoluzione dei propri giocatori, in grado di potenziare specifiche caratteristiche delle nostre star.

Si tratta di una meccanica chiave per mantenere le squadre dei giocatori all'altezza delle aspettative, consentendo loro di continuare a utilizzare le proprie star preferite con notevoli miglioramenti su EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon).

Purtroppo, pare che nelle ultime ore siano però emersi diversi problemi con le evoluzioni: come riportato da Destructoid, molti fan hanno segnalato di non riuscire ad evolvere i propri giocatori, nonostante risultino compatibili.

In particolar modo, pare che l'evoluzione che abbia creato più problemi è la tipologia "The Cannon": nel relativo thread di segnalazione bug, Electronic Arts ha confermato il bug, segnalando di essere già al lavoro per risolverlo.

La conferma arriva da un community manager del publisher, che ribadisce come presto dovremmo avere novità dal team di sviluppo:

«Grazie a tutti per il vostro feedback. Comprendo quanto il problema sia importante e voglio che sappiate che siamo pienamente impegnati per risolverlo il prima possibile».

Il community manager aggiunge che gli autori di EA Sports FC 25 stanno già lavorando per assicurarsi che tutte le evoluzioni tornino a funzionare correttamente senza fare attendere ulteriormente i fan interessati.

È plausibile dunque aspettarsi una nuova patch di gioco nei prossimi giorni: monitoreremo attentamente la situazione e vi terremo informati sulle nostre pagine, sperando di potervi dare ben presto delle buone notizie.

Questo bizzarro bug potrebbe essere stato causato dall'Update 3 di gioco: è stata infatti la patch più grande rilasciata fino a questo momento e, in quanto tale, potrebbe aver causato degli effetti imprevisti su questa funzionalità di Ultimate Team.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che Electronic Arts ha grandi idee per il futuro di EA Sports FC, inclusa perfino una potenziale modalità open world.