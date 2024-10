Electronic Arts vuole introdurre «campi da gioco open world» su EA Sports FC

Sembra proprio che Electronic Arts abbia piani ambiziosi per la sua serie sportiva EA Sports FC, puntando ad espandere la simulazione calcistica per proporre modi sempre più originali di far vivere il gioco del calcio.

Tra queste, incredibile ma vero, c'è anche l'idea di realizzare una modalità in stile open world, proponendo ai fan la possibilità di giocare a calcio ovunque si voglia.

Advertisement

Una novità che per ovvi motivi non è prevista su EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon) ma che potrebbe diventare realtà per i futuri capitoli della serie calcistica, almeno stando alle parole del presidente di Electronic Arts.

Secondo quanto riportato infatti da GamingonPhone, l'idea di Cam Weber servirebbe per riuscire a catturare l'interesse di un pubblico più giovane, dato che le nuove generazioni sono più interessate a connessioni sociali e ad esprimere liberamente la propria creatività e libertà d'espressione:

«Per riuscire a catturare tutto questo, i nostri team sono duramente al lavoro su un paio di nuovi progetti. Stanno costruendo nuove esperienze uniche, campi da gioco virtuali open world dove voi, i vostri amici, e la community di fan potranno unirsi per provare esperienze di gioco collettive basate sugli avatar, sia competitive che casual».

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Queste idee stanno venendo prese in considerazione non soltanto per la serie EA Sports FC, ma anche per Madden NFL, franchise dedicato al football americano.

Il presidente di EA anticipa che queste nuove esperienze saranno profondamente diverse in base ai videogiochi in questione, ma potremo aspettarci di vederle integrate nei rispettivi ecosistemi «negli anni a venire».

Ovviamente non sappiamo se si tratterà di uno spin-off alternativo — magari su mobile — oppure se sarà una modalità vera e propria dei prossimi capitoli di EA Sports FC: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che EA Sports FC 25 sta per aggiornarsi con il Title Update 3: il changelog è davvero enorme, ma abbiamo segnalato per voi tutte le novità più importanti.