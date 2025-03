EA Sports FC 25, disponibile l'Update 11: ecco cosa cambia

EA Sports FC 25 si è appena aggiornato a sorpresa nelle scorse ore: da questo momento è infatti disponibile il Title Update #11, con alcune modifiche che riguardano esclusivamente la risoluzione di errori.

Un tempismo decisamente inaspettato, considerando che soltanto la settimana scorsa avevamo assistito al lancio dell'Update 10, con caratteristiche decisamente più importanti: a memoria è difficile ricordare un nuovo Title Update vero e proprio con così poca distanza.

Electronic Arts ha comunque mantenuto la promessa di non implementare rivoluzioni a livello di gameplay, concentrandosi solo sul sistemare bug emersi dopo l'ultima patch: di seguito trovate il changelog completo pubblicato su Trello, che abbiamo tradotto per voi in italiano.

Ultimate Team Risolti i seguenti problemi: In alcune situazioni, i prezzi minimi e massimi non potevano essere modificati quando si tentava di elencare gli oggetti sul mercato dei trasferimenti.

Risolti i casi di elementi UI mancanti e formattazione UI incoerente. Gameplay Risolti i seguenti problemi: In alcune situazioni, un passaggio a terra era meno preciso del previsto in situazioni in cui il passatore e il ricevitore non erano sotto pressione da parte dei difensori.

A volte, il portatore di palla poteva rallentare involontariamente quando si girava durante un palleggio eseguito durante lo sprint.

Quando passava la palla, lo switch del giocatore al ricevitore non sempre si verificava se l'animazione del passaggio veniva interrotta da specifici input.

In rare occasioni, i giocatori potevano entrare in uno stato in cui commettevano continuamente falli professionali involontari. Club Risolti i seguenti problemi: L'introduzione della partita in Clubs Rush mostrava lo stesso nome della squadra e la stessa abbreviazione per tutti i giocatori.

Il pulsante per le tattiche di squadra non funzionava sempre come previsto nella schermata. Modalità Carriera Risolti i seguenti problemi: Risolti i casi di partite inesatte che si verificavano per alcune competizioni quando si utilizzavano Live Start Points.

Risultati e classifiche delle competizioni non corrette potevano essere visualizzati l'ultimo giorno della stagione.

Dopo aver completato i requisiti per un'attività nella carriera allenatore, l'attività poteva continuare a essere visualizzata come attiva nell'elenco attività.

Una squadra placeholder non corretta poteva essere visualizzata nei Trasferimenti club.

Si poteva verificare un problema di stabilità durante la simulazione di partite dal Central Hub Generale, audio e video Apportate le seguenti modifiche: Aggiornati alcuni badge, palloni, striscioni, bandiere, telecamere, sciarpe, stadi, tifo, trofei, celebrazioni, capelli e divise. Risolti i seguenti problemi: Risolti i casi di vari problemi di stabilità che potevano verificarsi.

Risolti i casi di testo mancante o segnaposto.

Il Title Update #11 di EA Sports FC 25 è disponibile per il download sulle principali versioni console (che trovate su Amazon) e su PC, mentre per le edizioni Switch sarà disponibile «presto».

Ovviamente il mio invito è quello di scaricare il prima possibile questa nuova versione, così da potervi godere la migliore esperienza di gioco.