EA Sports FC 25 svela le novità dell'Update 10: ecco i dettagli

EA Sports FC 25 si sta preparando al debutto di un nuovo aggiornamento per le prossime ore: come annunciato direttamente sul sito ufficiale, è infatti in arrivo il Title Update 10 su tutte le versioni di gioco.

Un aggiornamento che gli sviluppatori hanno deciso di intitolare "Legends Return", in onore di alcune novità in arrivo su Ultimate Team per i fan più nostalgici, incluso un celebre trio offensivo della Roma particolarmente apprezzato nei vecchi FIFA.

Nello specifico, queste sono tutte le novità più importanti in arrivo svelate per EA Sports FC 25:

Nuovo PlayStyle e PlayStyle+ Low Driven Shot.

Ridotta la precisione del passaggio a pallonetto.

Il ritorno del leggendario Roma Trio in Football Ultimate Team e l'aggiunta di Franz Beckenbauer come ICON.

Nuovi oggetti Super Sub Player che ricevono l'Intesa completa quando entrano in una partita.

Il ritorno del Classic XI nel Calcio d'inizio e nelle amichevoli online e l'aggiunta della nazionale femminile canadese.

Livello massimo dei club aumentato di 20 e aggiunte nuove strutture.

Il nuovo Target Live UT Friendly ispirato al PlayStyle Low Drive Shot.

Aggiornata l'interfaccia utente della modalità Carriera e la selezione ICON nella Carriera giocatore.

Aggiornato lo stile visivo con rinnovamenti nel menù principale, nelle animazioni e nuovi SuperFan nelle scene pre-partita.

La nuova patch di EA Sports FC 25 (lo trovate su Amazon, a proposito) non includerà grandi modifiche di bilanciamento, rispettando la promessa fatta ai fan con gli scorsi aggiornamenti di smettere di rivoluzionare il gameplay.

Tuttavia, ci saranno alcuni piccole modifiche basate sui feedback arrivati dai giocatori, come per quanto riguarda i già citati passaggi a pallonetto ritenuti fin troppo efficaci.

Come anticipavamo in apertura, gli appassionati di Ultimate Team saranno inoltre felici di sapere che sta per tornare il celebre Trio della Roma composto da Seydou Doumbia, Victor Ibarbo e Gervinho, ormai entrato nel cuore dei giocatori di lunga data.

Molto interessante anche l'esordio di Franz Beckenbauer: un'altra leggenda del calcio che si unisce al ritorno di Maradona. Sarà interessante capire quali saranno i prossimi giocatori in arrivo.

Non è stata annunciata una data di lancio per il nuovo aggiornamento, ma EA Sports FC 25 promette che sarà disponibile «nei prossimi giorni»: tenete dunque d'occhio le vostre versioni per prepararvi a queste interessanti novità.