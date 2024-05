EA Sports FC 24 regala tanti Mbappé gratis, poi ci ripensa: è polemica

Nelle scorse ore è accaduto un "incidente" decisamente bizzarro nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24: come parte delle ricompense nella Weekend League, i giocatori hanno avuto la possibilità di competere per vincere la versione speciale di uno dei migliori giocatori della Ligue 1, la massima serie del calcio francese.

La ricompensa includeva infatti la possibilità di estrarre casualmente uno dei giocatori votati come parte della squadra dell'anno della Ligue 1: ciò includeva anche alcuni di quelli considerati come i migliori calciatori di tutto il gioco, come Dembelé e soprattutto Mbappé.

Ciò ha permesso a tanti utenti di poter sbloccare uno dei giocatori più forti di tutto EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon). O almeno, è stato possibile fino a quando gli sviluppatori non hanno deciso di apportare dei correttivi.

Poche ore dopo le prime estrazioni, Electronic Arts ha infatti comunicato di aver apportato modifiche alle ricompense a causa di «risultati non intenzionali».

In altre parole: il team ha ritenuto che la probabilità di ottenere le migliori carte del gioco era troppo elevata.

Non è la prima volta che EA Sports FC 24 è costretta ad affrontare questi errori di calcolo: negli scorsi mesi era accaduto un evento molto simile, ma che aveva riguardato invece le carte di Messi regalate con fin troppa facilità.

Inutile sottolineare che la community non ha preso affatto bene questa decisione: come segnalato da VGC, sui forum e sui social media si stanno diffondendo a macchia d'olio le proteste dei fan, tra chi sottolinea come questa decisione sia stata presa, a parer loro, solo per incentivare gli acquisti con soldi reali e chi invita proprio a boicottare gli FC Points.

Staremo a vedere se arriveranno ulteriori commenti da Electronic Arts sulla vicenda: nel frattempo, se volete provare l'ultima simulazione calcistica, vi ricordiamo che è uno dei giochi gratis di questo mese su PS Plus Essential.